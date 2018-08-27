В ЕС подтверждают намерение Брюсселя сохранить ядерную сделку с Ираном

Европейский союз продолжает работу в рамках своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявила Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"В настоящее время идет работа. Европейский союз ясно заявил, что хочет сохранять соглашение (СВПД - ИФ) до тех пор, пока Иран будет продолжать соблюдать свои обязательства", - сказала пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос, когда будет известно о мерах ЕС в области торговли иранской нефтью.

Она напомнила, что Евросоюз уже принял ряд шагов - обновил блокирующий статут в связи с возобновлением американских санкций против Ирана, профинансировал серию проектов в области экономического сотрудничества, готовит ряд других мер в свете соглашения по иранскому атому.

"На данный момент я не могу вам сообщить других подробностей, но подтверждаю, что работа идет", - отметила М.Коцьянчич.