В ЕС подтверждают намерение Брюсселя сохранить ядерную сделку с Ираном

Европейский союз продолжает работу в рамках своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявила Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.
"В настоящее время идет работа. Европейский союз ясно заявил, что хочет сохранять соглашение (СВПД - ИФ) до тех пор, пока Иран будет продолжать соблюдать свои обязательства", - сказала пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос, когда будет известно о мерах ЕС в области торговли иранской нефтью.
Она напомнила, что Евросоюз уже принял ряд шагов - обновил блокирующий статут в связи с возобновлением американских санкций против Ирана, профинансировал серию проектов в области экономического сотрудничества, готовит ряд других мер в свете соглашения по иранскому атому.
"На данный момент я не могу вам сообщить других подробностей, но подтверждаю, что работа идет", - отметила М.Коцьянчич.
Баку изучает информацию о намерении Армении закупить РСЗО «Пинака» у Индии – МИД Азербайджана
ОБСЕ проведет 28 августа мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении
Премьер Грузии обсудит в Азербайджане вопросы сотрудничества
Госнефтефонд завершил в 2017г процесс доставки в Азербайджан золота, приобретенного в 2012-2013гг
Iteca Caspian проведет до конца 2018г в Азербайджане 11 международных выставок
Шамахинский Сафари-парк осенью начнет принимать школьников и туристов
6 человек погибли в ДТП на севере Азербайджана
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в центральном регионе Азербайджана
Президент Алиев открыл ряд производственных и социальных объектов в центральном регионе Азербайджана
ГААД получит 11,3 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Азербайджанцы Татарстана и татары Азербайджана почтили память великого татарского поэта Мусы Джалиля
Мурсал Рустамов назначен главным исполнительным директором Caspian Energy Germany
Brücke GmbH стал европейским партнером Caspian Energy Forum Baku-2018
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений