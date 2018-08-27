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Инфраструктура и тендеры 27.08.2018 15:15

Бакметрополитен направит около 68 тыс. манатов на закупку генератора

ЗАО «Бакинский метрополитен» подписал контракт с ООО «Santral Elektrik Ltd» на закупку генератора, сообщается в данных на сайте www.tender.gov.az.

Стоимость контракт составила 67,774 тыс. манатов.

Как сообщалось ранее, президент Ильхам Алиев поручил подготовить предложения по оснащению всех станций метрополитена генераторами во избежание проблем при энергосбоях.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МЕТРО, ГЕНЕРАТОР, КОНТРАКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]