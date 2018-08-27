Бакметрополитен направит около 68 тыс. манатов на закупку генератора

ЗАО «Бакинский метрополитен» подписал контракт с ООО «Santral Elektrik Ltd» на закупку генератора, сообщается в данных на сайте www.tender.gov.az.
Стоимость контракт составила 67,774 тыс. манатов.
Как сообщалось ранее, президент Ильхам Алиев поручил подготовить предложения по оснащению всех станций метрополитена генераторами во избежание проблем при энергосбоях.
Б.Рустамбеков
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