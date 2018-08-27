Brücke GmbH стал европейским партнером Caspian Energy Forum Baku-2018

Brücke GmbH стал официальным европейским партнером 7-го международного Caspian Energy Forum Baku-2018, который состоится 20 сентября при поддержке Правительства Азербайджанской Республики и Caspian European Club. Об этом заявил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев.

По его словам Brücke GmbH эксклюзивно занимается организацией участия европейских компаний и инвесторов на Caspian Energy Forum Baku-2018.

Поблагодарив Caspian European Club за тесное сотрудничество, региональный директор Brücke GmbH Дарья Буряченко отметила, что Brücke GmbH рады быть частью Caspian Energy Forum Baku-2018 и способствовать участию большого количества европейских делегатов на данном форуме. «Уверена, что Caspian Energy Forum для всех участников послужит площадкой для налаживания новых бизнес контактов, укрепления уже существующих и поиска потенциальных бизнес связей.

В «Caspian Energy Forum Baku– 2018» примут участие более 1500 делегатов, среди которых руководители государственных структур, министерств, государственных комитетов, государственных агентств, государственных служб, а также главы государственных и транснациональных компаний, международных финансовых институтов, ведущих аналитических центров, инвестиционных компаний и рейтинговых агентств стран каспийско-черноморского и балтийского регионов, а также представители дипломатических и международных миссий, аккредитованных в Азербайджане.

Программа форума, подробная информация об условиях участия и регистрация доступны по ссылке http://caspianenergyforum.com/baku2018/index.php/en/

Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций из 70 стран мира был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе и при активном участии Caspian Energy International Media Group.

24 декабря 2016 года был создан Caspian American Club, а 26 января 2018 года - Caspian Asian Club, которые в течение 2 лет будут управляться членами правления Caspian European Club. Все компании, вступающие в Caspian European Club автоматически считаются членами Caspian American Club, Caspian Asian Club и наоборот.

Председателем Caspian European Club со дня основания является Его Превосходительство Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.