Мурсал Рустамов назначен главным исполнительным директором Caspian Energy Germany

Мурсал Рустамов назначен на должность главного исполнительного директора компании Caspian Energy Germany. Об этом заявил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев.
По его словам, Caspian Energy Germany будет представлять интересы, и управлять проектами Caspian European Club, Caspian American Club, Caspian Asian Club и Caspian Energy International Media Group на территории Германии.
Мурсал Рустамов родился 2-го июля 1981-го года. В 2002-ом году получил степень бакалавра в области права в Бакинском Государственном Университете. Далее, в одноименном университете в 2004-ом году защитил степень магистра по специальности «Уголовное право, уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза». В 2008-ом же продолжил своё образование в напрвлении экономики, окончив магистратуру по специальности «Финансы и кредит» в Азербайджанском Государственном Экономическом Университете. До 1-го июля 2006-го года М. Рустамов занимал должность юриста в компании «MP consulting», оказывающей консалтинговые услуги по финансовым и инвестиционным вопросам. Позже он работал в качестве специалиста, координатора, директора по правовым вопросам и страхованию в ОАО «PAŞA Sığorta». С апреля 2009-го года стал руководителем службы внутреннего аудита в этой же компании. С декабря 2010-го по февраль 2017-го года он занимал должность Председателя Правления ОАО «PAŞA Həyat Sığorta». В данный момент является Директором и Руководителем компании ООО «Pozitiv Konsaltinq», а с 26-го февраля 2013-го года по сегодняшний день Заместительем Председателя Правления ATİB. Мурсал Рустамов женат и имеет двоих детей.
Мурсал Рустамов поблагодарил высшее руководство Клуба, отметив, что приложит все усилия, чтобы оправдать оказанное доверие и способствовать развитию торгово-экономических связей между частным сектором Азербайджана и Германии.
Он отметил, что Caspian Energy Germany будет информировать и оказывать содействие компаниям каспийско-черноморского региона с целью выхода на рынок Германии и немецким компаниям для выхода на каспийско-черноморский регион.
Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций из 70 стран мира был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе и при активном участии Caspian Energy International Media Group.
24 декабря 2016 года был создан Caspian American Club, а 26 января 2018 года - Caspian Asian Club, которые в течение 2 лет будут управляться членами правления Caspian European Club. Все компании, вступающие в Caspian European Club автоматически считаются членами Caspian American Club, Caspian Asian Club и наоборот.
Председателем Caspian European Club со дня основания является Его Превосходительство Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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