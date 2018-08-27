Азербайджан отправляет экспортную миссию в Китай

Более 20 азербайджанских компаний, специализирующихся на производстве продовольственных товаров, отправятся в составе экспортной миссии в город Урумчи (Китай), сообщает министерство экономики.
"С 29 августа по 3 сентября будет организована очередная экспортная миссия для продвижения бренда «Made in Azerbaijan». В нее войдут представители 21 азербайджанской компании, специализирующихся на производстве продовольственных товаров, минеральных вод, спиртных напитков, сухофруктов", - говорится в сообщении.
В рамках миссии азербайджанские предприниматели также проведут встречи с представителями китайских компаний, а продукция азербайджанских компаний будет выставлена на выставке «Китай-Евразия».
Как сообщалось ранее, Азербайджан в текущем году направит 15 экспортных миссий за рубеж для продвижения бренда «Made in Azerbaijan».
Б.Рустамбеков
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