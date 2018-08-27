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Бизнес и законодательство 27.08.2018 15:33

Азербайджан отправляет экспортную миссию в Китай

Более 20 азербайджанских компаний, специализирующихся на производстве продовольственных товаров, отправятся в составе экспортной миссии в город Урумчи (Китай), сообщает министерство экономики.

"С 29 августа по 3 сентября будет организована очередная экспортная миссия для продвижения бренда «Made in Azerbaijan». В нее войдут представители 21 азербайджанской компании, специализирующихся на производстве продовольственных товаров, минеральных вод, спиртных напитков, сухофруктов", - говорится в сообщении.

В рамках миссии азербайджанские предприниматели также проведут встречи с представителями китайских компаний, а продукция азербайджанских компаний будет выставлена на выставке «Китай-Евразия».

Как сообщалось ранее, Азербайджан в текущем году направит 15 экспортных миссий за рубеж для продвижения бренда «Made in Azerbaijan».

Б.Рустамбеков

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Тэги: КИТАЙ, ЭКСПОРТ, МИССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]