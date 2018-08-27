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Регион 27.08.2018 16:25

Саммит Россия-Турция-Иран может состояться в Тегеране - Песков

Трехсторонний саммит РФ-Турция-Иран может состояться в Тегеране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Трехсторонний саммит готовится. Он может состояться в Тегеране. Такая проработка ведётся", - сказал Д.Песков журналистам в понедельник.

Он отметил, что об итоговом месте проведения саммита будет объявлено после согласования всех нюансов.

Ранее пресс-секретарь МИД Ирана Бахрам Гассеми заявил, что Иран готовит саммит по Сирии с участием России и Турции. Также пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын сообщал, что эта встреча запланирована на первую неделю сентября в Тегеране.

Кроме того турецкие СМИ сообщили, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Тегеран, где 7 сентября должен состояться трехсторонний саммит лидеров Турции, России и Ирана по Сирии.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ИРАН, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]