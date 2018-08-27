Саммит Россия-Турция-Иран может состояться в Тегеране - Песков

Трехсторонний саммит РФ-Турция-Иран может состояться в Тегеране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Трехсторонний саммит готовится. Он может состояться в Тегеране. Такая проработка ведётся", - сказал Д.Песков журналистам в понедельник.

Он отметил, что об итоговом месте проведения саммита будет объявлено после согласования всех нюансов.

Ранее пресс-секретарь МИД Ирана Бахрам Гассеми заявил, что Иран готовит саммит по Сирии с участием России и Турции. Также пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын сообщал, что эта встреча запланирована на первую неделю сентября в Тегеране.

Кроме того турецкие СМИ сообщили, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Тегеран, где 7 сентября должен состояться трехсторонний саммит лидеров Турции, России и Ирана по Сирии.