Путин провел минувший уикенд в верховье Енисея - Песков

Президент РФ Владимир Путин провел минувшие выходные на Енисее, пресс-служба Кремля обещает распространить кадры его отдыха.
Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, "президент вылетел в Кемерово пораньше и провел субботу и воскресенье в Тыве на Енисее". "Путин походил по горам, полюбовался красотами. Его сопровождали в этой поездке директор Саяно-Шушенского заповедника, глава Тывы, министр обороны Сергей Шойгу и директор ФСБ Александр Бортников", - сказал Д.Песков.
В.Путин уже не первый раз посещает Тыву. Однако в этот раз глава государства не устраивал традиционную рыбалку. Как пояснил Д.Песков, поездка президента носила "природный, видовой" характер.
"В течение дня мы выпустим некоторые кадры минувшего уик-энда президента", - сказал он.
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