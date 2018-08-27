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СНГ 27.08.2018 16:05

Путин провел минувший уикенд в верховье Енисея - Песков

Президент РФ Владимир Путин провел минувшие выходные на Енисее, пресс-служба Кремля обещает распространить кадры его отдыха.

Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, "президент вылетел в Кемерово пораньше и провел субботу и воскресенье в Тыве на Енисее". "Путин походил по горам, полюбовался красотами. Его сопровождали в этой поездке директор Саяно-Шушенского заповедника, глава Тывы, министр обороны Сергей Шойгу и директор ФСБ Александр Бортников", - сказал Д.Песков.

В.Путин уже не первый раз посещает Тыву. Однако в этот раз глава государства не устраивал традиционную рыбалку. Как пояснил Д.Песков, поездка президента носила "природный, видовой" характер.

"В течение дня мы выпустим некоторые кадры минувшего уик-энда президента", - сказал он.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, УИКЕНД, ТЫВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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