Макрон надеется на заключение c Лондоном соглашения по Brexit без ущерба ЕС

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил надежду, что соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза будет заключено до конца года, и оно не будет наносить ущерб интересам ЕС.

"По выходу Великобритании из ЕС я хотел бы, чтобы соглашение было достигнуто до конца года, в котором фиксировались рамки будущих отношений (между Брюсселем и Лондоном - ИФ)", - сказал Э.Макрон в понедельник французским послам в Париже.

По его словам, Brexit является суверенным решением Великобритании, и его нужно уважать. Однако президент отметил, что это соглашение не должно быть заключено в ущерб Евросоюзу.

"Выход Великобритании из ЕС, это ее выбор. Но он не должен осуществляться во вред Евросоюзу", - добавил Э.Макрон.

Кроме того, французский лидер заявил о необходимости требовательного диалога с Лондоном по Brexit и выразил надежду на стратегическое сотрудничество с Великобританией в будущем.