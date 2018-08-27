Макрон надеется на заключение c Лондоном соглашения по Brexit без ущерба ЕС

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил надежду, что соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза будет заключено до конца года, и оно не будет наносить ущерб интересам ЕС.
"По выходу Великобритании из ЕС я хотел бы, чтобы соглашение было достигнуто до конца года, в котором фиксировались рамки будущих отношений (между Брюсселем и Лондоном - ИФ)", - сказал Э.Макрон в понедельник французским послам в Париже.
По его словам, Brexit является суверенным решением Великобритании, и его нужно уважать. Однако президент отметил, что это соглашение не должно быть заключено в ущерб Евросоюзу.
"Выход Великобритании из ЕС, это ее выбор. Но он не должен осуществляться во вред Евросоюзу", - добавил Э.Макрон.
Кроме того, французский лидер заявил о необходимости требовательного диалога с Лондоном по Brexit и выразил надежду на стратегическое сотрудничество с Великобританией в будущем.
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