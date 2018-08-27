Спикер парламента и премьер Армении договорились провести широкое обсуждение вопроса о проведении конституционного референдума

Председатель Национального собрания Армении Ара Баблоян и премьер-министр Никол Пашинян пришли к консенсусу по ряду вопросов, связанных с проведением внеочередных парламентских выборов.

Как сообщила пресс-службы парламента, на встрече стороны зафиксировали, что "в случае проведения внеочередных парламентских выборов путем конституционных изменений, в числе применимых механизмов институт референдума может стать наиболее демократичным, поскольку подлежащая изменению Конституция была принята референдумом".

"Тем не менее, любой вариант должен быть выбран в результате широких общественных и политических обсуждений. Подобные возможности не исчерпаны ни в парламенте, ни в широких общественных кругах", - отметили в пресс-службе.

По ее данным, А.Баблоян и Н.Пашинян пришли к заключению, что внеочередные парламентские выборы должны быть проведены максимум в течение одного года.

"В деле осуществления правосудия судебная система Армении со своим инструментарием не исчерпала себя. Тем не менее, если в результате политических обсуждений стороны сочтут, что есть необходимость института "переходного правосудия", то это должно быть реализовано изменениями в Конституции и соответствующих законах, в то же время, это не должно вредить правосудию", - говорится в сообщении.

Ранее А.Баблоян выступил с заявлением, отметив, что политическая и общественная жизнь, конституционно-правовые отношения между государственными органами и общественная солидарность в Армении находятся под угрозой.

"За сто дней правительство Армении так и не представило реальной программы по экономическому развитию и укреплению безопасности страны. В то же время, поводом для беспокойства является выступление премьер-министра Никола Пашиняна на митинге 17 августа, посвященного 100 дням нового правительства", - заявил глава армянского парламента.

"Я вижу опасные тенденции разделения общества на противоречащие друг другу группы сторонников революции и контрреволюции", - отметил он.

На митинге 17 августа премьер Армении заявил о намерении изменить Конституцию страны, чтобы остаться во главе правительства перед досрочными парламентскими выборами.

Н.Пашинян также заявил о возможности создания в стране "правосудия переходного периода" для борьбы с коррупцией.