Спикер парламента и премьер Армении договорились провести широкое обсуждение вопроса о проведении конституционного референдума

Председатель Национального собрания Армении Ара Баблоян и премьер-министр Никол Пашинян пришли к консенсусу по ряду вопросов, связанных с проведением внеочередных парламентских выборов.
Как сообщила пресс-службы парламента, на встрече стороны зафиксировали, что "в случае проведения внеочередных парламентских выборов путем конституционных изменений, в числе применимых механизмов институт референдума может стать наиболее демократичным, поскольку подлежащая изменению Конституция была принята референдумом".
"Тем не менее, любой вариант должен быть выбран в результате широких общественных и политических обсуждений. Подобные возможности не исчерпаны ни в парламенте, ни в широких общественных кругах", - отметили в пресс-службе.
По ее данным, А.Баблоян и Н.Пашинян пришли к заключению, что внеочередные парламентские выборы должны быть проведены максимум в течение одного года.
"В деле осуществления правосудия судебная система Армении со своим инструментарием не исчерпала себя. Тем не менее, если в результате политических обсуждений стороны сочтут, что есть необходимость института "переходного правосудия", то это должно быть реализовано изменениями в Конституции и соответствующих законах, в то же время, это не должно вредить правосудию", - говорится в сообщении.
Ранее А.Баблоян выступил с заявлением, отметив, что политическая и общественная жизнь, конституционно-правовые отношения между государственными органами и общественная солидарность в Армении находятся под угрозой.
"За сто дней правительство Армении так и не представило реальной программы по экономическому развитию и укреплению безопасности страны. В то же время, поводом для беспокойства является выступление премьер-министра Никола Пашиняна на митинге 17 августа, посвященного 100 дням нового правительства", - заявил глава армянского парламента.
"Я вижу опасные тенденции разделения общества на противоречащие друг другу группы сторонников революции и контрреволюции", - отметил он.
На митинге 17 августа премьер Армении заявил о намерении изменить Конституцию страны, чтобы остаться во главе правительства перед досрочными парламентскими выборами.
Н.Пашинян также заявил о возможности создания в стране "правосудия переходного периода" для борьбы с коррупцией.
Президент Грузии назначил экс-главу правительства Аджарии новым грузинским послом в Азербайджане
Баку изучает информацию о намерении Армении закупить РСЗО «Пинака» у Индии – МИД Азербайджана
ОБСЕ проведет 28 августа мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении
Экономический и военный блок РФ готовятся к новым волнам санкций США - Рябков
Президент Алиев утвердил положение о Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам
Центр упрощения торговли на азербайджано-грузинской границе откроется в сентябре 2018г
В Шамахинском районе будет построен Центр ASAN xidmet
Шамахинский Сафари-парк осенью начнет принимать школьников и туристов
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома в Исмайыллы
Президент Алиев выделил около 4 млн манатов на создание мастерской по производству ковров и строительство детсада в Исмаиллах
Президент Алиев выделил около 11 млн манатов на строительство автодороги и жилого здания в Шамахинском районе
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Азербайджанцы Татарстана и татары Азербайджана почтили память великого татарского поэта Мусы Джалиля
Мурсал Рустамов назначен главным исполнительным директором Caspian Energy Germany
Brücke GmbH стал европейским партнером Caspian Energy Forum Baku-2018
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений