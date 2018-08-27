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Дальнее зарубежье 27.08.2018 17:44

Президент Франции сомневается, что Евросоюз в настоящее время нуждается в расширении

Президент Эмманюэль Макрон в понедельник, говоря о расширении Евросоюза, призвал задуматься о том, какую Европу хотят видеть европейцы.

В частности, в рамках этого вопроса он поднял вопрос о присоединении в состав ЕС таких балканских государств, как Албания.

"Я хочу привлечь внимание общества к вопросу о том, нет ли чего-то абсурдного в том, что сегодня Евросоюз концентрирует такое огромное количество энергии на обсуждении выхода Великобритании, но в то же время они хотят обсуждать начало переговоров о присоединении Албании или какой-либо другой страны западных Балкан", - сказал он, выступая перед французскими послами в Париж.

Французский лидер поставил под вопрос тот факт, что Евросоюз в настоящий момент находится в нужном состоянии для того, чтобы принимать в свой состав новых членов.

"Но находимся ли мы в настоящее время на нужном этапе? Довольны ли мы нынешним состоянием вещей. Думаем ли мы, что это лучший способ, чтобы ответить на нынешние вызовы?" - спросил Э.Макрон.

"И мы должны думать о том, какую Европу мы хотим видеть, когда думаем о расширении Европы", - добавил президент Франции.

Ранее в понедельник в своем выступлении глава французского государства высказался за стратегическое партнерство с Турцией, но против присоединения Анкары к ЕС.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЕС, БУДУЩЕЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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