Европа не может больше вверять собственную безопасность одним США - Макрон

Безопасность Европы больше не должна зависеть исключительно от США, сказал Эмманюэль Макрон в понедельник на встрече с французскими послами.

"Европа больше не может вверять свою безопасность только Соединенным Штатам. Сегодня нам нужно брать ответственность и гарантировать безопасность, и, стало быть, суверенитет Европы", - отметил Э.Макрон в Twitter.

Администрация США в последние месяцы неоднократно призывали своих европейских партнеров увеличить расходы на оборону в рамках НАТО.