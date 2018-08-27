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Дальнее зарубежье 27.08.2018 16:23

Европа не может больше вверять собственную безопасность одним США - Макрон

Безопасность Европы больше не должна зависеть исключительно от США, сказал Эмманюэль Макрон в понедельник на встрече с французскими послами.

"Европа больше не может вверять свою безопасность только Соединенным Штатам. Сегодня нам нужно брать ответственность и гарантировать безопасность, и, стало быть, суверенитет Европы", - отметил Э.Макрон в Twitter.

Администрация США в последние месяцы неоднократно призывали своих европейских партнеров увеличить расходы на оборону в рамках НАТО.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕВРОПА, ФРАНЦИЯ, США, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]