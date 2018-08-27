Азербайджанцы Татарстана и татары Азербайджана почтили память великого татарского поэта Мусы Джалиля

В Казани в Доме дружбы народов Татарстана состоялось мероприятие по случаю 74-ой годовщины со дня смерти Героя Советского Союза, известного татарского поэта Мусы Джалиля.
Открывая мероприятие, заместитель председателя Общественного объединения «Татарстан» Эмин Рамазанов рассказал о трагических моментах и жизни поэта в застенках берлинской тюрьмы Моабит. Он отметил, что за свою сравнительно короткую жизнь, Джалиль оставил огромное творческое наследие и эту ценность необходимо сохранять и передавать молодому поколению.
Затем руководитель Азербайджанской национально-культурной автономии Республики Татарстан «Азербайджан» Башир Баширов поприветствовал гостей, в том числе прибывших татар из Анталии. Он отметил, что на протяжении долгих лет в Казани азербайджанская диаспора проводит мероприятия и вечера памяти известных азербайджанских и татарских писателей и поэтов, в том числе чтят память Героя Советского Союза, великого татарского поэта Мусы Джалиля.
Б. Баширов рассказал также о тесной дружбе с татарской диаспорой Азербайджана.
Представитель татар Анталии Оксана Назарова поблагодарила организаторов за приглашение гостей из Турции на вечер памяти поэта, а также за проведенную экскурсию в Доме дружбы народов РТ.
Позже состоялся показ документального фильма о жизни Мусы Джалиля, организованный Общественным объединением "Татарстан" в лице Эмина Рамазанова и диаспорой Азербайджана и РОО «Азербайджанская НКА РТ «Азербайджан» в лице Башира Баширова.
На вечере молодым поколением азербайджанской диаспоры также были прочитаны стихи татарского поэта.
В мероприятии приняли участие представители татарской диаспоры Азербайджана и Турции, поэты, писатели, представители творческой и научной интеллигенции, журналисты и другие почётные гости.
Напомним, 25 августа в Казани состоялся День памяти Мусы Джалиля и его соратников. У памятника поэту выступили председатель Союза писателей Татарстана Данил Салихов, заместитель министра культуры РТ Светлана Персова, дочь поэта – Чулпан Залилова.
После выступлений собравшиеся почтили память героя минутой молчания и возложили цвету к постаменту поэта.
Баку изучает информацию о намерении Армении закупить РСЗО «Пинака» у Индии – МИД Азербайджана
ОБСЕ проведет 28 августа мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении
Премьер Грузии обсудит в Азербайджане вопросы сотрудничества
Госнефтефонд завершил в 2017г процесс доставки в Азербайджан золота, приобретенного в 2012-2013гг
Iteca Caspian проведет до конца 2018г в Азербайджане 11 международных выставок
Шамахинский Сафари-парк осенью начнет принимать школьников и туристов
6 человек погибли в ДТП на севере Азербайджана
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в центральном регионе Азербайджана
Президент Алиев открыл ряд производственных и социальных объектов в центральном регионе Азербайджана
ГААД получит 11,3 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Спикер парламента и премьер Армении договорились провести широкое обсуждение вопроса о проведении конституционного референдума
Макрон надеется на заключение c Лондоном соглашения по Brexit без ущерба ЕС
Саммит Россия-Турция-Иран может состояться в Тегеране - Песков
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений