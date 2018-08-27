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27.08.2018 16:38

Азербайджанцы Татарстана и татары Азербайджана почтили память великого татарского поэта Мусы Джалиля

В Казани в Доме дружбы народов Татарстана состоялось мероприятие по случаю 74-ой годовщины со дня смерти Героя Советского Союза, известного татарского поэта Мусы Джалиля.

Открывая мероприятие, заместитель председателя Общественного объединения «Татарстан» Эмин Рамазанов рассказал о трагических моментах и жизни поэта в застенках берлинской тюрьмы Моабит. Он отметил, что за свою сравнительно короткую жизнь, Джалиль оставил огромное творческое наследие и эту ценность необходимо сохранять и передавать молодому поколению.

Затем руководитель Азербайджанской национально-культурной автономии Республики Татарстан «Азербайджан» Башир Баширов поприветствовал гостей, в том числе прибывших татар из Анталии. Он отметил, что на протяжении долгих лет в Казани азербайджанская диаспора проводит мероприятия и вечера памяти известных азербайджанских и татарских писателей и поэтов, в том числе чтят память Героя Советского Союза, великого татарского поэта Мусы Джалиля.

Б. Баширов рассказал также о тесной дружбе с татарской диаспорой Азербайджана.

Представитель татар Анталии Оксана Назарова поблагодарила организаторов за приглашение гостей из Турции на вечер памяти поэта, а также за проведенную экскурсию в Доме дружбы народов РТ.


Позже состоялся показ документального фильма о жизни Мусы Джалиля, организованный Общественным объединением "Татарстан" в лице Эмина Рамазанова и диаспорой Азербайджана и РОО «Азербайджанская НКА РТ «Азербайджан» в лице Башира Баширова.

На вечере молодым поколением азербайджанской диаспоры также были прочитаны стихи татарского поэта.

В мероприятии приняли участие представители татарской диаспоры Азербайджана и Турции, поэты, писатели, представители творческой и научной интеллигенции, журналисты и другие почётные гости.

Напомним, 25 августа в Казани состоялся День памяти Мусы Джалиля и его соратников. У памятника поэту выступили председатель Союза писателей Татарстана Данил Салихов, заместитель министра культуры РТ Светлана Персова, дочь поэта – Чулпан Залилова.

После выступлений собравшиеся почтили память героя минутой молчания и возложили цвету к постаменту поэта.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]