Госнефтефонд завершил в 2017г процесс доставки в Азербайджан золота, приобретенного в 2012-2013гг

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) завершил доставку в страну золота, приобретенного в 2012-2013гг, отмечается в финансовой отчетности ГНФАР за 2017 год.
Как сообщалось ранее, ГНФАР в 2012-2013гг направил 1 млрд 167,517 млн манатов на приобретение 30 175 кг золота (970,146 тройских унций).
«В 2017 году завершился процесс доставки в Азербайджан золота, приобретенного фондом в 2012-2013гг. Это золото размещено в хранилище административного здания ГНФАР», - отмечается в документе.
Остаточная стоимость приобретенного фондом золота по состоянию на 1 января 2018 года составляет 2 млрд 137,212 манатов, что на 8,6% выше показателя на начало 2017 года.
Процесс перевозки из Великобритании в Азербайджан золота, приобретенного ГНФАР, начался в январе 2013 года.
ГНФАР создан указом президента Азербайджана от 29 декабря 1999 года и является внебюджетным государственным институтом, подотчетным главе государства. В фонде аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности, от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и другие.
Н.Аббасова
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