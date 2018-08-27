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Бизнес и законодательство 27.08.2018 16:47

Госнефтефонд завершил в 2017г процесс доставки в Азербайджан золота, приобретенного в 2012-2013гг

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) завершил доставку в страну золота, приобретенного в 2012-2013гг, отмечается в финансовой отчетности ГНФАР за 2017 год.

Как сообщалось ранее, ГНФАР в 2012-2013гг направил 1 млрд 167,517 млн манатов на приобретение 30 175 кг золота (970,146 тройских унций).

«В 2017 году завершился процесс доставки в Азербайджан золота, приобретенного фондом в 2012-2013гг. Это золото размещено в хранилище административного здания ГНФАР», - отмечается в документе.

Остаточная стоимость приобретенного фондом золота по состоянию на 1 января 2018 года составляет 2 млрд 137,212 манатов, что на 8,6% выше показателя на начало 2017 года.

Процесс перевозки из Великобритании в Азербайджан золота, приобретенного ГНФАР, начался в январе 2013 года.

ГНФАР создан указом президента Азербайджана от 29 декабря 1999 года и является внебюджетным государственным институтом, подотчетным главе государства. В фонде аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности, от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и другие.

Н.Аббасова

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Тэги: ГНФАР, ЗОЛОТО, ДОСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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