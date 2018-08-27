Порошенко вновь отверг идею федерализации Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина останется унитарным государством, а власти страны не допустят федерализации страны.
"Украина - унитарное государство, мы не допустим никакой федерализации в ключевых элементах функционирования государств", - написал П.Порошенко в своем микроблоге в Твиттере в понедельник.
При этом президент напомнил о внедряемой на Украине программе децентрализации, благодаря которой местные громады получают "огромные права", и сокращается "расстояние между человеком и властью".
Ранее лидер партии "Украинский выбор" Виктор Медведчук заявил, что "единственным лекарством" от распада Украины является федерализация государственного устройства. К сожалению, сказал политик, "в настоящее время все складывается противоположным образом".
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