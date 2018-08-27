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СНГ 27.08.2018 18:15

Порошенко вновь отверг идею федерализации Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина останется унитарным государством, а власти страны не допустят федерализации страны.

"Украина - унитарное государство, мы не допустим никакой федерализации в ключевых элементах функционирования государств", - написал П.Порошенко в своем микроблоге в Твиттере в понедельник.

При этом президент напомнил о внедряемой на Украине программе децентрализации, благодаря которой местные громады получают "огромные права", и сокращается "расстояние между человеком и властью".

Ранее лидер партии "Украинский выбор" Виктор Медведчук заявил, что "единственным лекарством" от распада Украины является федерализация государственного устройства. К сожалению, сказал политик, "в настоящее время все складывается противоположным образом".

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Тэги: УКРАИНА, ПОРОШЕНКО, ФЕДЕРАЛИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]