Баку изучает информацию о намерении Армении закупить РСЗО «Пинака» у Индии – МИД Азербайджана

Министерство иностранных дел Азербайджана изучает информацию о планах Армении приобрести реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Пинака» у Индии, заявил глава пресс-службы азербайджанского МИД Хикмет Гаджиев.
«Данный вопрос будет обсужден с нашими индийскими партнерами», - заявил Х.Гаджиев агентству «Интерфакс-Азербайджан».
Информацию о возможных закупках Ереваном индийских РСЗО «Пинака" распространила The Times of İndia со ссылкой на директора индийского Фонда исследований и производства оружия К.М.Раджа. Информацию о намерении Армении закупить РСЗО индийского производства также подтвердил пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.
Индийская всепогодная 214-мм РСЗО «Пинака» предназначена для поражения живой силы, легкобронированной и бронированной техники, пусковых ракетных установок, разрушения командных пунктов, узлов связи и объектов военно-промышленной инфраструктуры, дистанционной установки противотанковых и противопехотных минных полей.
Система принята на вооружение ВС Индии в 1999 году.
Ф.Исазаде
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