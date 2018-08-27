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Карабахский конфликт 27.08.2018 17:04

Баку изучает информацию о намерении Армении закупить РСЗО «Пинака» у Индии – МИД Азербайджана

Министерство иностранных дел Азербайджана изучает информацию о планах Армении приобрести реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Пинака» у Индии, заявил глава пресс-службы азербайджанского МИД Хикмет Гаджиев.

«Данный вопрос будет обсужден с нашими индийскими партнерами», - заявил Х.Гаджиев агентству «Интерфакс-Азербайджан».

Информацию о возможных закупках Ереваном индийских РСЗО «Пинака" распространила The Times of İndia со ссылкой на директора индийского Фонда исследований и производства оружия К.М.Раджа. Информацию о намерении Армении закупить РСЗО индийского производства также подтвердил пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

Индийская всепогодная 214-мм РСЗО «Пинака» предназначена для поражения живой силы, легкобронированной и бронированной техники, пусковых ракетных установок, разрушения командных пунктов, узлов связи и объектов военно-промышленной инфраструктуры, дистанционной установки противотанковых и противопехотных минных полей.

Система принята на вооружение ВС Индии в 1999 году.

Ф.Исазаде

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Тэги: АРМЕНИЯ, РСЗО, ЗАКУПКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]