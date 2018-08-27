Рухани обсудил с Макроном предстоящий саммит РФ, Ирана и Турции, а также СВПД

Президент Ирана Хасан Рухани и президент Франции Эмманюэль Макрон по телефону обсудили предстоящую встречу президентов России, Ирана и Турции по Сирии, сообщает в понедельник сайт президента Ирана.

"Два президента также обсудили... предстоящую трехстороннюю встречу президентов России, Ирана и Турции в борьбе с терроризмом", - говорится в сообщении на сайте иранского президента.

Телефонный разговор между двумя лидерами прошел в понедельник, он состоялся по инициативе французского президента. В ходе разговора обсуждались двусторонние, региональные и международные вопросы, отмечает пресс-служба иранского президента.

В частности, Э.Макрон и Х.Рухани обсудили вопрос Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому и его судьбу после выхода США из сделки. Х.Рухани выразил надежду на то, что участники СВПД приложат дополнительные усилия для сохранения соглашения.

"Иран исполняет все свои обязательства, указанные в СВПД, и, учитывая односторонний выход США из сделки, от других сторон ожидается активизация усилий и увеличении прозрачности по сохранению сделки", - сказал Х.Рухани.

Иранский президент подчеркнул, что Тегеран хочет сохранения сделки, но готов и к другим мерам.

"Франция прикладывает все усилия для спасения СВПД и привержена ему", - заявил а свою очередь Э.Макрон.

В понедельник турецкие СМИ сообщили, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Тегеран, где 7 сентября должен состояться трехсторонний саммит лидеров Турции, России и Ирана по Сирии.