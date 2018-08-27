Рухани обсудил с Макроном предстоящий саммит РФ, Ирана и Турции, а также СВПД

Президент Ирана Хасан Рухани и президент Франции Эмманюэль Макрон по телефону обсудили предстоящую встречу президентов России, Ирана и Турции по Сирии, сообщает в понедельник сайт президента Ирана.
"Два президента также обсудили... предстоящую трехстороннюю встречу президентов России, Ирана и Турции в борьбе с терроризмом", - говорится в сообщении на сайте иранского президента.
Телефонный разговор между двумя лидерами прошел в понедельник, он состоялся по инициативе французского президента. В ходе разговора обсуждались двусторонние, региональные и международные вопросы, отмечает пресс-служба иранского президента.
В частности, Э.Макрон и Х.Рухани обсудили вопрос Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому и его судьбу после выхода США из сделки. Х.Рухани выразил надежду на то, что участники СВПД приложат дополнительные усилия для сохранения соглашения.
"Иран исполняет все свои обязательства, указанные в СВПД, и, учитывая односторонний выход США из сделки, от других сторон ожидается активизация усилий и увеличении прозрачности по сохранению сделки", - сказал Х.Рухани.
Иранский президент подчеркнул, что Тегеран хочет сохранения сделки, но готов и к другим мерам.
"Франция прикладывает все усилия для спасения СВПД и привержена ему", - заявил а свою очередь Э.Макрон.
В понедельник турецкие СМИ сообщили, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Тегеран, где 7 сентября должен состояться трехсторонний саммит лидеров Турции, России и Ирана по Сирии.
Президент Грузии назначил экс-главу правительства Аджарии новым грузинским послом в Азербайджане
Баку изучает информацию о намерении Армении закупить РСЗО «Пинака» у Индии – МИД Азербайджана
ОБСЕ проведет 28 августа мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении
Экономический и военный блок РФ готовятся к новым волнам санкций США - Рябков
Президент Алиев утвердил положение о Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам
Центр упрощения торговли на азербайджано-грузинской границе откроется в сентябре 2018г
В Шамахинском районе будет построен Центр ASAN xidmet
Шамахинский Сафари-парк осенью начнет принимать школьников и туристов
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома в Исмайыллы
Президент Алиев выделил около 4 млн манатов на создание мастерской по производству ковров и строительство детсада в Исмаиллах
Президент Алиев выделил около 11 млн манатов на строительство автодороги и жилого здания в Шамахинском районе
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Азербайджанцы Татарстана и татары Азербайджана почтили память великого татарского поэта Мусы Джалиля
Мурсал Рустамов назначен главным исполнительным директором Caspian Energy Germany
Brücke GmbH стал европейским партнером Caspian Energy Forum Baku-2018
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений