В Шамахинском районе будет построен Центр ASAN xidmet

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить 5 млн манатов на проектирование и строительство Центра ASAN xidmet в Шамахинском районе.

Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в понедельник.

Согласно распоряжению, средства на эти цели будут выделены из госбюджета Азербайджана на 2018 год в рамках государственных капвложений.

Б.Рустамбеков