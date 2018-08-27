Глава МИД Австрии Карин Кнайссль в понедельник после обморока вернулась к работе на форуме в Тироле.

"Я еще существую", - сказала министр, ее цитирует телеканал "ОРФ".

К. Кнайссль принимает участие в дискуссионном форуме в Тироле, накануне во время беседы она потеряла сознание, политику потребовалась медицинская помощь.

Сообщается, что в понедельник министр появилась на форуме в сопровождении мужа и двух собак, нездоровье она объяснила плотным рабочим графиком. 18 августа политик вышла замуж.

Газета "ОЕ24" напоминает, что министр падает в обморок на публике уже во второй раз, в апреле после подобного инцидента ей пришлось неделю провести в больнице, тогда причиной плохого самочувствия был вирус, который, по информации издания, она "подхватила во время поездки в Россию".