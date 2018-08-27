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Дальнее зарубежье 27.08.2018 17:28

Глава МИД Австрии после обморока появилась на публике и заявила, что "еще существует"

Глава МИД Австрии Карин Кнайссль в понедельник после обморока вернулась к работе на форуме в Тироле.

"Я еще существую", - сказала министр, ее цитирует телеканал "ОРФ".

К. Кнайссль принимает участие в дискуссионном форуме в Тироле, накануне во время беседы она потеряла сознание, политику потребовалась медицинская помощь.

Сообщается, что в понедельник министр появилась на форуме в сопровождении мужа и двух собак, нездоровье она объяснила плотным рабочим графиком. 18 августа политик вышла замуж.

Газета "ОЕ24" напоминает, что министр падает в обморок на публике уже во второй раз, в апреле после подобного инцидента ей пришлось неделю провести в больнице, тогда причиной плохого самочувствия был вирус, который, по информации издания, она "подхватила во время поездки в Россию".

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Тэги: АВСТРИЯ, МИД, ГЛАВА, ЗДОРОВЬЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]