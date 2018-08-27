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ТЭК 27.08.2018 17:30

Ростовская АЭС включила после ремонта энергоблок N2

Ростовская АЭС 24 августа включила в сеть энергоблок N2 после завершения планово-предупредительного ремонта (ППР), говорится в сообщении управления информации и общественных связей атомной станции.

В ходе ППР, который проводился с 16 июля, был выполнен капитальный ремонт реакторной установки с полной выгрузкой тепловыделяющих сборок из активной зоны, цилиндра высокого давления и турбогенератора.

Кроме того, было отремонтировано основное оборудования реакторной установки и систем безопасности, основное оборудование турбинного отделения.

Ростовская АЭС расположена на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от Волгодонска. На станции эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1 тыс. МВт. Энергоблок N1 введен в промышленную эксплуатацию в 2001 году, N2 - в 2010 году, N3 - в сентябре 2015 года. 6 декабря 2017 года осуществлен физпуск энергоблока N4.

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Тэги: РОССИЯ, АЭС, ЭНЕРГОБЛОК, РЕМОНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]