Ростовская АЭС включила после ремонта энергоблок N2

Ростовская АЭС 24 августа включила в сеть энергоблок N2 после завершения планово-предупредительного ремонта (ППР), говорится в сообщении управления информации и общественных связей атомной станции.
В ходе ППР, который проводился с 16 июля, был выполнен капитальный ремонт реакторной установки с полной выгрузкой тепловыделяющих сборок из активной зоны, цилиндра высокого давления и турбогенератора.
Кроме того, было отремонтировано основное оборудования реакторной установки и систем безопасности, основное оборудование турбинного отделения.
Ростовская АЭС расположена на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от Волгодонска. На станции эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1 тыс. МВт. Энергоблок N1 введен в промышленную эксплуатацию в 2001 году, N2 - в 2010 году, N3 - в сентябре 2015 года. 6 декабря 2017 года осуществлен физпуск энергоблока N4.
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