Президент Алиев выделил около 4 млн манатов на создание мастерской по производству ковров и строительство детсада в Исмаиллах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении ОАО "Azerxalcha" 2,4 млн манатов на строительство, обеспечение станками и создание инфраструктуры мастерской по производству ковров в Исмаиллинском районе.

Другим распоряжением президента Исполнительной власти Исмаиллинского района выделено 1,5 млн манатов на строительство детского сада на 100 мест.

Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликованы в понедельник на сайте главы государства.

Средства на эти цели будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2018 год.

Б.Рустамбеков