Замглавы МИД РФ Моргулов обсудил с афганским послом подготовку московских консультаций по Афганистану

Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов обсудил с послом Афганистана в Москве Абдулом Каюмом Кучаем подготовку второго заседания Московского формата консультаций по Афганистану, сообщили в понедельник в МИД России.
"В ходе состоявшейся беседы были обсуждены актуальные вопросы российско-афганских отношений, включая подготовку второго заседания Московского формата консультаций по Афганистану", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Ранее афганский дипломат заявил "Интерфаксу" по итогам встречи с И.Моргуловым, что Кабул пока не информировал Москву об отказе участия в Московской конференции, запланированной на 4 сентября, так как решение ещё не принято.
По словам посла, Афганистана в РФ дипмиссия рассчитывает на положительный ответ от своего правительства.
На прошлой неделе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вопрос о составе участников конференции по Афганистану 4 сентября в Москве прорабатывается, Кабул пока не уведомлял Москву об отказе от участия в этой встрече. Она отметила, что в МИД РФ рассчитывают на участие представителей Кабула в этом заседании.
Позже в тот же день в МИД Афганистана заявили, что Кабул не примет участие во встрече в Москве из-за отсутствия возможности прямых переговоров с талибами (участниками движения "Талибан" - террористической организации, запрещенной в РФ).
4 сентября в Москве, как ожидается, пройдет международная встреча по урегулированию ситуации в Афганистане. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 21 августа, что представители движения "Талибан" планируют принять участие во встрече по Афганистану 4 сентября в Москве.
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