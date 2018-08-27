Добыча нефти в России в августе сохранится на уровне июля - Новак

Добыча нефти в России в августе сохранится на уровне июля, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"В августе добыча выйдет на уровень июля", - сказал он.

Ранее сообщалось, что добыча нефти в России в июле 2018 года составила порядка 11,206 млн баррелей в сутки.