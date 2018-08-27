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ТЭК 27.08.2018 17:41

Добыча нефти в России в августе сохранится на уровне июля - Новак

Добыча нефти в России в августе сохранится на уровне июля, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"В августе добыча выйдет на уровень июля", - сказал он.

Ранее сообщалось, что добыча нефти в России в июле 2018 года составила порядка 11,206 млн баррелей в сутки.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ДОБЫЧА, АВГУСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]