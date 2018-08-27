Замглавы МИД РФ Моргулов обсудил с китайским коллегой Кун Сюанью совместные действия по корейскому урегулированию

Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов и замглавы МИД КНР Кун Сюанью обсудили состояние и перспективы урегулирования на Корейском полуострове, сообщили в понедельник в российском внешнеполитическом ведомстве.
"В ходе консультаций были предметно обсуждены состояние и перспективы урегулирования проблем Корейского полуострова, а также намечены дальнейшие совместные действия в поддержку процесса нормализации обстановки в этом субрегионе через диалог и переговоры между всеми вовлеченными сторонами", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.
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