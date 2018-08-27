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Дальнее зарубежье 27.08.2018 19:04

Замглавы МИД РФ Моргулов обсудил с китайским коллегой Кун Сюанью совместные действия по корейскому урегулированию

Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов и замглавы МИД КНР Кун Сюанью обсудили состояние и перспективы урегулирования на Корейском полуострове, сообщили в понедельник в российском внешнеполитическом ведомстве.

"В ходе консультаций были предметно обсуждены состояние и перспективы урегулирования проблем Корейского полуострова, а также намечены дальнейшие совместные действия в поддержку процесса нормализации обстановки в этом субрегионе через диалог и переговоры между всеми вовлеченными сторонами", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИД, КИТАЙ, КОНСУЛЬТАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]