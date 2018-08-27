Президент Алиев расширил полномочия посольств Азербайджана за рубежом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев наделил дипломатические представительства республики за рубежом правом обеспечить выдачу сертификатов электронной подписи иностранным физическим и юридическим лицам (проживающим и действующим за рубежом), а также гражданам Азербайджана, проживающим на постоянной основе за границей.

И.Алиев в понедельник утвердил изменения "В Положение о посольстве Азербайджана".

Аналогичные функции получили и консульства Азербайджана за рубежом.

А.Азизов