Президент Армении призвал политиков к сохранению стабильности в стране

Президент Армении Армен Саркисян следит за политической ситуацией в стране и призывает все политические силы действовать в рамках конституции и в интересах безопасности и стабильности, заявили журналистам в понедельник в пресс-службе главы государства.

В пресс-службе отметили, что президент Армении считает "жизненно важным для государства деятельность всех ветвей власти в соответствии с Конституцией".

А.Саркисян призывает все политические силы к проявлению взаимного уважения и "ожидает, что все политические силы будут руководствоваться приоритетными интересами безопасности, стабильности и развития без потрясений", заявили в ведомстве.

"Интересы государства, безопасности страны и уважение гражданина являются приоритетными для всех", - подчеркивается в позиции А.Саркисяна по внутриполитическим вопросам, представленной его пресс-службой.

В пресс-службе главы государства также отметили, что президент приветствует встречу премьера Армении Никола Пашиняна и спикера парламента страны Ары Баблояна, а также достигнутые договоренности.

Президент Армении надеется, что в скором времени будут видимы положительные результаты договоренностей.

"Президент подтверждает свою позицию, что проблемы решаются путём диалога, выполнения достигнутых договоренностей", - подчеркнули в пресс-службе президента.

Ранее в понедельник председатель Национального собрания Армении А.Баблоян и премьер-министр Н.Пашинян пришли к консенсусу по ряду вопросов, связанных с проведением внеочередных парламентских выборов.

Как сообщила пресс-службы парламента, на встрече стороны зафиксировали, что "в случае проведения внеочередных парламентских выборов путем конституционных изменений, в числе применимых механизмов институт референдума может стать наиболее демократичным, поскольку подлежащая изменению Конституция была принята референдумом".

"Тем не менее, любой вариант должен быть выбран в результате широких общественных и политических обсуждений. Подобные возможности не исчерпаны ни в парламенте, ни в широких общественных кругах", - отметили в пресс-службе парламента.

Кроме того, А.Баблоян и Н.Пашинян пришли к заключению, что внеочередные парламентские выборы должны быть проведены максимум в течение одного года.

"В деле осуществления правосудия судебная система Армении со своим инструментарием не исчерпала себя. Тем не менее, если в результате политических обсуждений стороны сочтут, что есть необходимость института "переходного правосудия", то это должно быть реализовано изменениями в Конституции и соответствующих законах, в то же время, это не должно вредить правосудию", - также отмечается в сообщении.

Ранее А.Баблоян выступил с заявлением, отметив, что политическая и общественная жизнь, конституционно-правовые отношения между государственными органами и общественная солидарность в Армении находятся под угрозой.

На митинге 17 августа премьер Армении заявил о намерении изменить Конституцию страны, чтобы остаться во главе правительства перед досрочными парламентскими выборами. Н.Пашинян также заявил о возможности создания в стране "правосудия переходного периода" для борьбы с коррупцией.