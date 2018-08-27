Центр упрощения торговли на азербайджано-грузинской границе откроется в сентябре 2018г

Центр упрощения торговли и лаборатория по санитарному, фитосанитарному и ветеринарному контролю откроется в сентябре текущего года на азербайджано-грузинской государственной границе в погранично-пропускном пункте «Красный мост».
В Товузском районе на западе Азербайджана в понедельник начал работу семинар «Контроль над импортом и экспортом растений и растительной продукции и процесс сертификации подобной продукции» для представителей Государственного таможенного комитета Азербайджана и Службы доходов Грузии.
«Официальное открытие Центра упрощения торговли и лаборатория по санитарному, фитосанитарному и ветеринарному контролю, построенного на азербайджанской и грузинской стороне погранично-пропускного пункта «Красный мост», состоится в сентябре текущего года», - заявил руководитель проекта «Поддержка развитию погранично-пропускного пункта «Красный мост» между Азербайджаном и Грузией» Мазахир Эфендиев на семинаре.
По его словам, Центр и лаборатория будут способствовать расширению торговых возможностей и обеспечению продовольственной безопасности на региональном уровне.
В свою очередь, зампред ГТК Джавад Гасымов рассказал о работах, проводимых в Азербайджане по санитарному, фитосанитарному и ветеринарному контролю при прохождении товаров и транспортных средств через государственную границу.
Он отметил, что в Азербайджане предпринимаются меры по упрощению процесса таможенного оформления и обеспечения мер безопасности.
Проект «Поддержка развитию погранично-пропускного пункта «Красный мост» между Азербайджаном и Грузией» осуществляется с 2016 года при финансовой поддержке Европейского Союза, организационной поддержке Программы развития ООН и ГТК Азербайджана.
Ф.Исазаде
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