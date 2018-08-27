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Бизнес и законодательство 27.08.2018 19:01

Центр упрощения торговли на азербайджано-грузинской границе откроется в сентябре 2018г

Центр упрощения торговли и лаборатория по санитарному, фитосанитарному и ветеринарному контролю откроется в сентябре текущего года на азербайджано-грузинской государственной границе в погранично-пропускном пункте «Красный мост».

В Товузском районе на западе Азербайджана в понедельник начал работу семинар «Контроль над импортом и экспортом растений и растительной продукции и процесс сертификации подобной продукции» для представителей Государственного таможенного комитета Азербайджана и Службы доходов Грузии.

«Официальное открытие Центра упрощения торговли и лаборатория по санитарному, фитосанитарному и ветеринарному контролю, построенного на азербайджанской и грузинской стороне погранично-пропускного пункта «Красный мост», состоится в сентябре текущего года», - заявил руководитель проекта «Поддержка развитию погранично-пропускного пункта «Красный мост» между Азербайджаном и Грузией» Мазахир Эфендиев на семинаре.

По его словам, Центр и лаборатория будут способствовать расширению торговых возможностей и обеспечению продовольственной безопасности на региональном уровне.

В свою очередь, зампред ГТК Джавад Гасымов рассказал о работах, проводимых в Азербайджане по санитарному, фитосанитарному и ветеринарному контролю при прохождении товаров и транспортных средств через государственную границу.

Он отметил, что в Азербайджане предпринимаются меры по упрощению процесса таможенного оформления и обеспечения мер безопасности.

Проект «Поддержка развитию погранично-пропускного пункта «Красный мост» между Азербайджаном и Грузией» осуществляется с 2016 года при финансовой поддержке Европейского Союза, организационной поддержке Программы развития ООН и ГТК Азербайджана.

Ф.Исазаде

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЦЕНТР, ГРАНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]