Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9753 RUR   0.0252 GBR   2.1849 TRY   0.283

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.72 Brent   75.82

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 35° Завтра 21° 32° 29 Авг 21° 31° 30 Авг 21° 30°

Бизнес и законодательство 27.08.2018 19:11

Президент Алиев утвердил положение о Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил "Положение о Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам".

Цель комиссии – подготовка предложений по улучшению бизнес и инвестиционной среды Азербайджана, а также изучение передового опыта в этом направлении.

Кроме этого, в функции комиссии входит анализ конкурентной среды в стране, подготовка предложений по улучшению ситуации в этом направлении; подготовка предложений с целью улучшение позиций Азербайджана в международных рейтингах; подготовка предложений по совершенствованию законодательства для регулирования экономических отношений и др.

Состав комиссии утверждается президентом Азербайджана. При комиссии могут действовать отдельные рабочие группы и подкомитеты.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РЕЙТИНГИ, КОМИССИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]