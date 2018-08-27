Президент Алиев утвердил положение о Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил "Положение о Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам".

Цель комиссии – подготовка предложений по улучшению бизнес и инвестиционной среды Азербайджана, а также изучение передового опыта в этом направлении.

Кроме этого, в функции комиссии входит анализ конкурентной среды в стране, подготовка предложений по улучшению ситуации в этом направлении; подготовка предложений с целью улучшение позиций Азербайджана в международных рейтингах; подготовка предложений по совершенствованию законодательства для регулирования экономических отношений и др.

Состав комиссии утверждается президентом Азербайджана. При комиссии могут действовать отдельные рабочие группы и подкомитеты.

А.Азизов