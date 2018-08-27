США и Мексика достигли соглашения о торговле, Трамп хочет избавиться от названия НАФТА

США и Мексика достигли соглашения о торговле, объявил в понедельник американский президент Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме.
По его словам, после заключения новой сделки название соглашения (сейчас - соглашение о североамериканской зоне свободной торговли или НАФТА) будет изменено.
"Мы избавимся от названия НАФТА после торговой сделки с Мексикой", - сказал президент.
Договоренностей с Канадой пока нет, однако ожидается, что переговоры с ней возобновятся в ближайшее время, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
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