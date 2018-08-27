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Дальнее зарубежье 27.08.2018 19:59

США и Мексика достигли соглашения о торговле, Трамп хочет избавиться от названия НАФТА

США и Мексика достигли соглашения о торговле, объявил в понедельник американский президент Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме.

По его словам, после заключения новой сделки название соглашения (сейчас - соглашение о североамериканской зоне свободной торговли или НАФТА) будет изменено.

"Мы избавимся от названия НАФТА после торговой сделки с Мексикой", - сказал президент.

Договоренностей с Канадой пока нет, однако ожидается, что переговоры с ней возобновятся в ближайшее время, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

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Тэги: США, МЕКСИКА, ТОРГОВЛЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]