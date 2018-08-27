Киев надеется на скорое подписание с ЕС соглашения о макрофинансовой помощи в EUR1 млрд, сообщил постпред при Евросоюзе

Условия получения Украиной транша макрофинансовой помощи от Европейского Союза в EUR1 млрд согласованы, в ближайшее время стороны подпишут соглашение, сообщил постоянный представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий.

"Прогресс есть, условия есть. Раскрыть вам их я пока не могу до того времени, пока не будет подписано соглашение", - сказал он в ходе пресс-клуба XIII совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины в понедельник в Киеве.

При этом Н.Точицкий выразил надежду, что такое соглашение будет подписано в ближайшее время.