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Дальнее зарубежье 27.08.2018 20:43

Киев надеется на скорое подписание с ЕС соглашения о макрофинансовой помощи в EUR1 млрд, сообщил постпред при Евросоюзе

Условия получения Украиной транша макрофинансовой помощи от Европейского Союза в EUR1 млрд согласованы, в ближайшее время стороны подпишут соглашение, сообщил постоянный представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий.

"Прогресс есть, условия есть. Раскрыть вам их я пока не могу до того времени, пока не будет подписано соглашение", - сказал он в ходе пресс-клуба XIII совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины в понедельник в Киеве.

При этом Н.Точицкий выразил надежду, что такое соглашение будет подписано в ближайшее время.

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Тэги: УКРАИНА, ЕС, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]