Киев надеется на скорое подписание с ЕС соглашения о макрофинансовой помощи в EUR1 млрд, сообщил постпред при Евросоюзе

Условия получения Украиной транша макрофинансовой помощи от Европейского Союза в EUR1 млрд согласованы, в ближайшее время стороны подпишут соглашение, сообщил постоянный представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий.
"Прогресс есть, условия есть. Раскрыть вам их я пока не могу до того времени, пока не будет подписано соглашение", - сказал он в ходе пресс-клуба XIII совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины в понедельник в Киеве.
При этом Н.Точицкий выразил надежду, что такое соглашение будет подписано в ближайшее время.
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