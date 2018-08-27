Москва и Кабул договорились о проработке новой даты встречи по Афганистану

Президент Афганистана Ашраф Гани в ходе телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым предложил перенести проведение встречи в московском формате по Афганистану, сообщает МИД РФ.

"Президент ИРА, поддержав в принципиальном плане идею организации московской встречи, предложил перенести ее проведение в связи с необходимостью выработки консолидированной позиции афганской стороны по данному вопросу, в том числе с учетом происходящих кадровых изменений в руководстве силового блока Афганистана", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

"Была достигнута договоренность о совместной проработке новой даты встречи по дипломатическим каналам", - отмечается в сообщении

Как отметили на Смоленской площади, в ходе телефонного разговора "обсуждались актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в вопросах афганского урегулирования".