Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9753 RUR   0.0252 GBR   2.1849 TRY   0.283

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.72 Brent   75.82

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 35° Завтра 21° 32° 29 Авг 21° 31° 30 Авг 21° 30°

Дальнее зарубежье 27.08.2018 20:14

Москва и Кабул договорились о проработке новой даты встречи по Афганистану

Президент Афганистана Ашраф Гани в ходе телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым предложил перенести проведение встречи в московском формате по Афганистану, сообщает МИД РФ.

"Президент ИРА, поддержав в принципиальном плане идею организации московской встречи, предложил перенести ее проведение в связи с необходимостью выработки консолидированной позиции афганской стороны по данному вопросу, в том числе с учетом происходящих кадровых изменений в руководстве силового блока Афганистана", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

"Была достигнута договоренность о совместной проработке новой даты встречи по дипломатическим каналам", - отмечается в сообщении

Как отметили на Смоленской площади, в ходе телефонного разговора "обсуждались актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в вопросах афганского урегулирования".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, АФГАНИСТАН, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Лавров заявил о поддержке странами ОДКБ призыва президента Афганистана к прямому диалогу с талибами Лавров заявил, что НАТО в Афганистане не всегда действует транспарентно Путин согласился с Шамановым, что пора подвести политические итоги советской военной кампании в Афганистане Проводимая Вашингтоном политика способствует активизации террористической деятельности на севере Афганистана - Шойгу РФ призывает власти Афганистана обеспечить безопасность намеченных в 2018 г выборов - МИД Патрушев отмечает значительное снижение наркотрафика из Афганистана в РФ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]