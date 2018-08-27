Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9753 RUR   0.0252 GBR   2.1849 TRY   0.283

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.72 Brent   75.82

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 32° Завтра 21° 31° 30 Авг 21° 29° 31 Авг 21° 30°

Дальнее зарубежье 27.08.2018 20:27

ЕС нужны добрососедские и доверительные отношения с Москвой - глава МИД ФРГ

Глава МИД ФРГ Хайко Маас считает, что Евросоюзу нужны добрососедские отношения с Россией в интересах собственной безопасности.

"В зависимости от политической перспективы и исторического опыта одни больше хотят подчеркивать диалог, а другие - отчуждение от России. Мне кажется, что нам важно развивать культуру совместных согласованных действий в восточной политике. Потому что ЕС нужны хорошие добрососедские и доверительные отношения с Россией на долгий срок - в интересах собственной безопасности", - заявил он в понедельник на посольской конференции в Бухаресте.

Главу германской дипломатии цитирует МИД ФРГ.

По словам министра, необходим баланс между "интересами в области безопасности и экономические, культурные связи и контакты между людьми", которые ФРГ планирует укреплять.

Х.Маас считает, что современная "новая европейская восточная политика" не должна быть перевоплощением старой политики времен "холодной войны", поскольку ситуация изменилась.

"Нам нужно понимание между всеми странами-членами ЕС относительно основы для слаженных действий в отношении нашего восточного соседа", - заявил немецкий министр.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, ЕС, РОССИЯ


Похожие новости


Саммиту ЕС удалось разработать всеобъемлющую миграционную концепцию - Меркель Глава МИД ФРГ полагает, что соглашение по Brexit может послужить образцом для взаимоотношений ЕС с Турцией и Украиной Глава МИД ФРГ предлагает ЕС выстраивать отношения с Украиной и Турцией по модели, которая будет сформирована после Brexit Переход ко второй фазе переговоров по Brexit возможен к декабрю - Меркель Юнкер поздравил Меркель с победой на выборах Штайнмайер приветствует стремление Баку наладить сотрудничество с Брюсселем посредством новой платформы

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]