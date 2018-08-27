ЕС нужны добрососедские и доверительные отношения с Москвой - глава МИД ФРГ

Глава МИД ФРГ Хайко Маас считает, что Евросоюзу нужны добрососедские отношения с Россией в интересах собственной безопасности.

"В зависимости от политической перспективы и исторического опыта одни больше хотят подчеркивать диалог, а другие - отчуждение от России. Мне кажется, что нам важно развивать культуру совместных согласованных действий в восточной политике. Потому что ЕС нужны хорошие добрососедские и доверительные отношения с Россией на долгий срок - в интересах собственной безопасности", - заявил он в понедельник на посольской конференции в Бухаресте.

Главу германской дипломатии цитирует МИД ФРГ.

По словам министра, необходим баланс между "интересами в области безопасности и экономические, культурные связи и контакты между людьми", которые ФРГ планирует укреплять.

Х.Маас считает, что современная "новая европейская восточная политика" не должна быть перевоплощением старой политики времен "холодной войны", поскольку ситуация изменилась.

"Нам нужно понимание между всеми странами-членами ЕС относительно основы для слаженных действий в отношении нашего восточного соседа", - заявил немецкий министр.