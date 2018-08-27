Президент Грузии назначил экс-главу правительства Аджарии новым грузинским послом в Азербайджане

Президент Георгий Маргвелашвили назначил экс-главу правительства Аджарской автономной республики Зураба Патарадзе новым послом Грузии в Азербайджане.
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте президента Грузии.
З.Патарадзе в рамках плановой ротации заменит на должности посла Грузии в Азербайджане Теимураза Шарашенидзе, который возглавлял дипломатическую миссию в Баку с февраля 2011 года.
З.Патардзе в 1996-2000 годах работал инспектором департамента криминальной полиции при министерстве внутренних дел Аджарии. В 2000 году перевелся в консульский департамент МВД Грузии. В 2004-2007гг З.Патарадзе занимал пост второго секретаря посольства Грузии в РФ, а затем стал советником посла.
В 2009-2010гг он работал генеральным консулом Грузии в Салониках (Греция), а в 2011-2012гг генеральным консулом Грузии в Турции. С 2012 года по март 2013 года послом Грузии в Турции в стране.
После работы в Турции З.Патарадзе до 2016 года занимал пост посла Грузии в Казахстане.
С 2016 года по июль 2018 года занимал пост председателя правительства Аджарской АР Грузии.
Ф.Исазаде
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