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Внешняя политика 27.08.2018 19:56

Президент Грузии назначил экс-главу правительства Аджарии новым грузинским послом в Азербайджане

Президент Георгий Маргвелашвили назначил экс-главу правительства Аджарской автономной республики Зураба Патарадзе новым послом Грузии в Азербайджане.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте президента Грузии.

З.Патарадзе в рамках плановой ротации заменит на должности посла Грузии в Азербайджане Теимураза Шарашенидзе, который возглавлял дипломатическую миссию в Баку с февраля 2011 года.

З.Патардзе в 1996-2000 годах работал инспектором департамента криминальной полиции при министерстве внутренних дел Аджарии. В 2000 году перевелся в консульский департамент МВД Грузии. В 2004-2007гг З.Патарадзе занимал пост второго секретаря посольства Грузии в РФ, а затем стал советником посла.

В 2009-2010гг он работал генеральным консулом Грузии в Салониках (Греция), а в 2011-2012гг генеральным консулом Грузии в Турции. С 2012 года по март 2013 года послом Грузии в Турции в стране.

После работы в Турции З.Патарадзе до 2016 года занимал пост посла Грузии в Казахстане.

С 2016 года по июль 2018 года занимал пост председателя правительства Аджарской АР Грузии.

Ф.Исазаде

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПОСОЛ, НАЗНАЧЕНИЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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