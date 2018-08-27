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Бизнес и законодательство 27.08.2018 20:18

Экономический и военный блок РФ готовятся к новым волнам санкций США - Рябков

Россия справится с последующими волнами санкций США, готова защитить свою безопасность в том числе военными средствами, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Неужели вы думаете, что мы не справимся с еще одной или с еще пятью волнами санкций? Да, к этому нужно готовиться. Мы готовимся. К этому готовится экономический блок, военный блок", - сказал С.Рябков в программе "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"Вспомните, что сказал президент России 1 марта в своем обращении к Федеральному Собранию. Это сигнал всему миру и, прежде всего, США, что мы защитим в любом случае собственную безопасность. В том числе и военными средствами", - добавил он.

"Есть дипломатия. Наша дипломатия позиций не сдает. Она продолжает борьбу за укрепление российских позиций в мире по всем направлениям: на Ближнем Востоке, в Северо-Восточной Азии, в Африке, в Латинской Америке, в Европе - мы будем искать возможности для нормальной работы и мы будем давать отпор тем, кому эта нормальная работа не нужна, и кто видит в нас противника и пытается нас подавить", - подчеркнул дипломат.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, САНКЦИИ, ЗАЩИТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]