Экономический и военный блок РФ готовятся к новым волнам санкций США - Рябков

Россия справится с последующими волнами санкций США, готова защитить свою безопасность в том числе военными средствами, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Неужели вы думаете, что мы не справимся с еще одной или с еще пятью волнами санкций? Да, к этому нужно готовиться. Мы готовимся. К этому готовится экономический блок, военный блок", - сказал С.Рябков в программе "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"Вспомните, что сказал президент России 1 марта в своем обращении к Федеральному Собранию. Это сигнал всему миру и, прежде всего, США, что мы защитим в любом случае собственную безопасность. В том числе и военными средствами", - добавил он.

"Есть дипломатия. Наша дипломатия позиций не сдает. Она продолжает борьбу за укрепление российских позиций в мире по всем направлениям: на Ближнем Востоке, в Северо-Восточной Азии, в Африке, в Латинской Америке, в Европе - мы будем искать возможности для нормальной работы и мы будем давать отпор тем, кому эта нормальная работа не нужна, и кто видит в нас противника и пытается нас подавить", - подчеркнул дипломат.