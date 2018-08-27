Уход Маккейна не ослабит в США волну ненависти к России, считает Рябков

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков считает, что с уходом Джона Маккейна ненависть, обрушенная на Россию, на убыль не пойдет.

"Во-первых, я всегда руководствуюсь максимой древних: об умерших либо хорошо, либо ничего. Дело не в Маккейне. Таких, как он, много. Они в значительной мере задают тон в сегодняшних США. И с уходом Маккейна, я думаю, волна ненависти, которая обрушилась этими деятелями на Россию, на убыль не пойдет", - заявил С.Рябков в прямом эфире телеканала "Россия 1" в понедельник.

"Маккейн действительно символизировал собой ярое противодействие нашей стране, делал это убежденно. И в этом смысле, конечно же, вызывал уважение. Врага уважают, несомненно. Мы уважаем всех своих противников. Мы считаем, что это люди, обличенные большой властью, широкими возможностями, но от этого осознания мы только внутренне собираемся сами", - пояснил С.Рябков.