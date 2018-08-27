России нужно найти способы, чтобы обходить финансовые платежи через банки США - Рябков

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в понедельник о необходимости нахождения способов, чтобы обходить финансовые платежи через банки США.

"К сожалению пока (прожить без доллара - ИФ) нельзя, Америка действительно сверхдержава, и особенно в финансово-экономической сфере ее позиции таковы, что их игнорировать не получается", - заявил он в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

При этом замминистра подчеркнул, что, по его мнению, это "недосмотр всего остального международного сообщества, что все страны вовремя не озаботились эти злоупотреблением долларом как ключевой резервной валютой", не просчитав, что может произойти, "если политические круги в Вашингтоне и монетарные власти США вдруг по каким-то причинам начнут злоупотреблять этим своим положением".

"Надо диверсифицировать мировые резервные валюты, надо расширять платежи в национальных валютах, надо переходить к схемам, где мы не будем зависеть от проводок через счета в американских банках", - подчеркнул С.Рябков.

"Нам нужно найти способ как мобилизовать международное сообщество еще активнее на противодействие этим тенденциям", - отметил он, добавив, что одним из подобных направлений является, в частности, БРИКС, где над этим вопросом также ведется работа.