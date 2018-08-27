Глава Минфина Турции предупредил, что политика США окажет негативное воздействие на мировую финансовую систему и безопасность региона

Министр финансов Турции Берат Албайрак во время визита во Францию заявил, что последние действия США в отношении Анкары грозят негативными последствиями для международной финансовой системы и региональной безопасности.

"Эти шаги, политически мотивированные, окажут влияние не только на глобальную финансовую систему, но и на глобальную торговлю и региональную стабильность", - приводит издание "Йени шафак" слова министра, сказанные на совместной пресс-конференции с его французским коллегой Брюно Ле Мэром.

"С учетом того ущерба, который эти шаги причинят региональной стабильности, они, к сожалению, будут способствовать (существованию - ИФ) неконтролируемых проблем, которые подпитывают терроризм, а также кризис с беженцами", - пояснил министр.

По его словам, односторонние политические шаги США демонстрируют, как никогда ранее, важность отношений между Турцией и ЕС. Он добавил, что Турция и Франция разделяют неприятие последних действий США в отношении Ирана, и что Анкара и Париж договорились предпринимать совместные шаги в связи с этой проблемой.

Ранее в понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за формирование стратегического партнерства с Москвой и Анкарой, чтобы гарантировать их сотрудничество с Европой. В то же время президент высказался против присоединения Турции к ЕС.

Турецко-американские отношения обострились в последнее время, что связано с введением повышенных пошлин на турецкие товары в США и отказом Анкары освободить по требованию Вашингтона арестованного американского пастора Эндрю Брансона.