Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9753 RUR   0.0252 GBR   2.1849 TRY   0.283

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.72 Brent   75.82

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 32° Завтра 21° 31° 30 Авг 21° 29° 31 Авг 21° 30°

Дальнее зарубежье 27.08.2018 21:54

Глава Минфина Турции предупредил, что политика США окажет негативное воздействие на мировую финансовую систему и безопасность региона

Министр финансов Турции Берат Албайрак во время визита во Францию заявил, что последние действия США в отношении Анкары грозят негативными последствиями для международной финансовой системы и региональной безопасности.

"Эти шаги, политически мотивированные, окажут влияние не только на глобальную финансовую систему, но и на глобальную торговлю и региональную стабильность", - приводит издание "Йени шафак" слова министра, сказанные на совместной пресс-конференции с его французским коллегой Брюно Ле Мэром.

"С учетом того ущерба, который эти шаги причинят региональной стабильности, они, к сожалению, будут способствовать (существованию - ИФ) неконтролируемых проблем, которые подпитывают терроризм, а также кризис с беженцами", - пояснил министр.

По его словам, односторонние политические шаги США демонстрируют, как никогда ранее, важность отношений между Турцией и ЕС. Он добавил, что Турция и Франция разделяют неприятие последних действий США в отношении Ирана, и что Анкара и Париж договорились предпринимать совместные шаги в связи с этой проблемой.

Ранее в понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за формирование стратегического партнерства с Москвой и Анкарой, чтобы гарантировать их сотрудничество с Европой. В то же время президент высказался против присоединения Турции к ЕС.

Турецко-американские отношения обострились в последнее время, что связано с введением повышенных пошлин на турецкие товары в США и отказом Анкары освободить по требованию Вашингтона арестованного американского пастора Эндрю Брансона.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, США, ПОЛИТИКА, УГРОЗЫ


Похожие новости


В Госдепе США выразили обеспокоенность в связи с поставками в Турцию С-400 Анкара обвиняет Вашингтон в развязывании глобальной торговой войны В Анкаре назвали провокацией обстрел посольства США в Турции Посольство США в Анкаре подверглось обстрелу - СМИ Турция готова к контрмерам в случае новых санкций со стороны США, заявляет турецкий министр торговли Турция не хочет проблем с США, но Вашингтону необходимо изменить политику в отношении Анкары - Чавушоглу

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]