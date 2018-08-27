Министр транспорта Италии считает, что трагедию в Генуе можно было избежать

Министр инфраструктуры и транспорта Италии Данило Тонинелли заявил, что вся инфраструктура страны нуждается в регулярном техническом обслуживании, чтобы избежать очередной трагедии, подобной той, что произошла в Генуе, сообщило в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс.

Выступая в парламенте Италии, Д.Тонинелли сказал депутатам, что "катастрофу можно было и следовало избежать", отмечается в сообщении АП.

Днем 14 августа в Генуе обрушился пролет моста высотой около 100 метров. В результате обрушения погибли 43 человека, 16 получили ранения. По обрушившемуся мосту проходила оживленная автомобильная трасса A10, проложенная по итальянскому региону Лигурия, а потом переходящая во французскую трассу A8.

Д.Тонинелли обратился к частным компаниям, обслуживающим транспортную инфраструктуру Италии, с просьбой информировать государство о своих программах технического обслуживания и модернизации.

При этом он настоял на том, чтобы компании инвестировали в обслуживание дорог больше средств.