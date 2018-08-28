Манат подешевел к евро, стабилен к доллару и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 28 августа сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 28 августа ЦБА установил на уровне 1,9846 манат/1EUR (24 августа - 1, 9753 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 28 августа установил 0,0252 манат/1RUB (24 августа - 0,0252 манат/1RUB).

Б.Рустамбеков