Манат подешевел к евро, стабилен к доллару и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 28 августа сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 28 августа ЦБА установил на уровне 1,9846 манат/1EUR (24 августа - 1, 9753 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 28 августа установил 0,0252 манат/1RUB (24 августа - 0,0252 манат/1RUB).
Б.Рустамбеков
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