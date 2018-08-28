Нефть стабильна в ожидании данных о запасах в США, Brent торгуется у $76,2 за баррель

Цены на нефть эталонных марок слабо меняются в ходе азиатской сессии во вторник и торгуются на максимумах с июля на ожиданиях сокращении запасов углеводородов в США.

Цена октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:06 МСК уменьшилась на $0,05 (0,07%) - до $76,16 за баррель. В понедельник контракты подорожали на $0,39 (0,51%) - до $76,21 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,05 (0,07%) - до $68,82 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты выросли в цене на $0,15 (0,22%) - до $68,87 за баррель.

Официальный отчет министерства энергетики США о запасах топлива в стране будет обнародован в среду, а в ночь со вторника на среду свои данные представит Американский институт нефти (API), собирающий информацию на добровольной основе.

Эксперты в среднем прогнозируют, что на минувшей неделе запасы нефти в Штатах сократились на 1,5 млн баррелей.

На прошлой неделе Минэнерго США сообщило о падении нефтяных запасов на 5,84 млн баррелей.

Вместе с тем новость о подписании нового торгового соглашения между США и Мексикой повысила оптимизм рынка в целом и увеличила спрос на рисковые активы, включая сырье.

При этом главный советник президента США Дональда Трампа по вопросам экономики Лоуренс Кадлоу в интервью телеканалу Fox заявил, что Д.Трамп хочет заключить "хорошее соглашение" с Канадой, и США также "готовят кое-что" для ЕС.

"Тот факт, что Штаты подписали новое соглашение с Мексикой, повышает общее настроение рынка, - говорит аналитик Kiwoom Securities Ан Е Ха. - Запасы топлива в США в последнее время демонстрируют повышенную волатильность, однако их падение на прошлой неделе позволяет предположить, что спрос все еще высок".

Тем временем агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщило, что власти Саудовской Аравии предоставили госкорпорации Saudi Aramco концессию на разработку углеводородных ресурсов страны сроком на 40 лет. По словам источников, эта мера была предпринята в рамках подготовки к IPO компании.