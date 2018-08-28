Однопартийцы Атмабаева отрицают подготовку им госпереворота в Киргизии

Социал-демократическая партия Киргизии (СДПК) опровергла сообщения о подготовке ее лидером, экс-президентом страны Алмазбеком Атамбаевым государственного переворота в республике.

"Вся эта ложь о якобы подготовке и даже финансировании А.Атамбаевым общественных беспорядков и государственного переворота публикуется целенаправленно на протяжении последних месяцев", - говорится в поступившем во вторник в "Интерфакс" заявлении официального представителя СДПК Кундуз Жолдубаевой.

"Совершенно очевидно, что в упомянутых слухах нет ни логики, ни здравого смысла. Ведь именно А.Атамбаев обеспечил в прошлом году мирную передачу власти. Именно при президентстве А.Атамбаева в Кыргызстан пришла стабильность, именно А.Атамбаев посвятил все шесть лет своего президентства тому, чтобы у народа не было поводов выходить на митинги", - подчеркнула К.Жолдубаева.

"Авторы абсурдных слухов и сплетен не видят того, что протестные настроения накапливаются в стране без какого-либо участия А.Атамбаева, а из-за недальновидной политики, преследования политических оппонентов, сомнительных кадровых решений, слабой экономической политики", - отметила официальный представитель СДПК.

"Этим людям надо не пытаться валить все с больной головы на здоровую, а вместо распространения сплетен заняться реальным укреплением единства народа и поднятием экономики", - подчеркивается в заявлении.

В течение последних месяцев преимущественно в киргизоязычной прессе и киргизоязычном сегменте социальных сетей появляются сообщения о том, что А.Атамбаев планирует осенью проведение различных акций протеста с целью свержения действующей власти из-за разногласий с президентом Сооронбаем Жээнбековым.

На съезде СДПК в марте А.Атамбаев подверг критике деятельность своего преемника, коснувшись, в том числе, кадровой политики и родственных связей действующего главы государства, указав на недопустимость установления семейно-кланового правления.

Вслед за этими заявлениями в апреле-мае с руководящих должностей были смещены практически все высокопоставленные чиновники, назначенные экс-президентом и входившие в его близкий круг. В отношении некоторых из них возбудили уголовные дела по обвинениям в коррупции. В частности, под стражей находятся бывший глава правительства Сапар Исаков, экс-глава Таможенной службы, экс-мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов и еще один бывший градоначальник Албек Ибраимов.