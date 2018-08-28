Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9846 RUR   0.0252 GBR   2.1891 TRY   0.2747

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.72 Brent   75.82

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 31° Завтра 21° 31° 30 Авг 21° 30° 31 Авг 21° 29°

СНГ 28.08.2018 11:55

Белорусская оппозиция планирует провести марш солидарности с журналистами-фигурантами "дела БелТА"

Активисты оппозиционных движений и партий подали заявку в Мингорисполком на проведение 15 сентября акции солидарности с независимыми средствами массовой информации и профсоюзами.

Заявка направлена от руководства движения "За Свободу", Объединенной гражданской партии (ОГП), оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" (БХД).

В пресс-службе БХД агентству "Интерфакс-Запад" сообщили, что целью акции является "проведение марша в поддержку журналистов-фигурантов "дела БелТА", других независимых СМИ, независимых профсоюзов".

Как сообщалось, ряд оппозиционных политических партий и организаций 24 августа заявили о создании коалиции, одной из целей которой является проведение акции в поддержку журналистов и независимых профсоюзов. Создание коалиции ее инициаторы объясняют тем, что белорусские власти "целенаправленно и непрестанно уничтожают политическую оппозицию и гражданское общество".

7-8 августа в связи с уголовным делом о несанкционированном доступе к информации агентства "БелТА" в офисах крупнейшего в республике новостного интернет-ресурса tut.by, информационного агентства БелаПАН и ряда других СМИ прошли обыски. Поводом к возбуждению уголовного дела послужило сообщение "БелТА" о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись агентством одному из его заказчиков.

По данным Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), СК Белоруссии задерживал и допросил до 20 журналистов. По данным БАЖ, 27 августа журналистам-фигурантам "дела БелТА" запретили выезд из Белоруссии.

24 августа суд Советского района Минска приговорил лидеров независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Геннадия Федынича и Игоря Комлика к четырем годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. И.Комлика и Г.Федынича задержали в августе 2017 года и судили по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Белоруссии (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере), которая предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ОППОЗИЦИЯ, ЖУРНАЛИСТЫ, АКЦИЯ


Похожие новости


Белорусская оппозиция проведет мероприятия по случаю 100-летия БНР Лукашенко обещал не препятствовать распространению оппозиционных СМИ, заявляет беседовавший с ним главный редактор "Народной воли" Лукашенко: белорусских оппозиционных лидеров не видно "в тени" действующего президента Лукашенко очень не советует белорусскому бизнесу финансировать оппозицию Белорусская оппозиция не попала в парламент - ЦИК ЕС настаивает на освобождении белорусских оппозиционеров

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]