Активисты оппозиционных движений и партий подали заявку в Мингорисполком на проведение 15 сентября акции солидарности с независимыми средствами массовой информации и профсоюзами.
Заявка направлена от руководства движения "За Свободу", Объединенной гражданской партии (ОГП), оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" (БХД).
В пресс-службе БХД агентству "Интерфакс-Запад" сообщили, что целью акции является "проведение марша в поддержку журналистов-фигурантов "дела БелТА", других независимых СМИ, независимых профсоюзов".
Как сообщалось, ряд оппозиционных политических партий и организаций 24 августа заявили о создании коалиции, одной из целей которой является проведение акции в поддержку журналистов и независимых профсоюзов. Создание коалиции ее инициаторы объясняют тем, что белорусские власти "целенаправленно и непрестанно уничтожают политическую оппозицию и гражданское общество".
7-8 августа в связи с уголовным делом о несанкционированном доступе к информации агентства "БелТА" в офисах крупнейшего в республике новостного интернет-ресурса tut.by, информационного агентства БелаПАН и ряда других СМИ прошли обыски. Поводом к возбуждению уголовного дела послужило сообщение "БелТА" о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись агентством одному из его заказчиков.
По данным Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), СК Белоруссии задерживал и допросил до 20 журналистов. По данным БАЖ, 27 августа журналистам-фигурантам "дела БелТА" запретили выезд из Белоруссии.
24 августа суд Советского района Минска приговорил лидеров независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Геннадия Федынича и Игоря Комлика к четырем годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. И.Комлика и Г.Федынича задержали в августе 2017 года и судили по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Белоруссии (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере), которая предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
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