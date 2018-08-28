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Дальнее зарубежье 28.08.2018 12:31

К расследованию инцидента в Солсбери привлекли полицейских с уникальной памятью на лица - СМИ

В Скотленд-Ярде используют двух сотрудников с уникальной памятью на лица в расследовании отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает телеканал "Скай ньюс".

Эти сотрудники полиции, участвующие в расследовании, входят в состав так называемых "супер-распознавателей" - команды из обладающих уникальной памятью на лица людей, созданной в Скотленд-Ярде в 2011 году. Тогда в ходе массовых беспорядков в Великобритании сотрудники полиции просматривали записи с камер видеонаблюдения, и некоторые из них справлялись с распознаванием лиц значительно лучше, чем их коллеги. Команда распознавателей также участвовала в расследовании громкого дела об убийстве школьницы Алисы Гросс в Лондоне в 2014 году, а также помогала полиции Германии в выявлении подозреваемых в домогательствах на новогодних праздниках в Кельне в 2016 году.

Вместе с другими участниками расследования инцидента в Солсбери распознаватели просматривают 5 тыс. часов съемок с камер наблюдения, сопоставляя видео с подозреваемым в причастности к инциденту в Солсбери с видео с камер, установленных в британских аэропортах.

Эти особые сотрудники принимают участие в расследовании в Солсбери с момента его начала, они "сыграли ключевую роль в распознавании двух российских подозреваемых, которых власти Великобритании хотят экстрадировать из России" отмечает телеканал.

"Двоих "супер-распознавателей" немедленно отправили (в Солсбери - ИФ) из-за их особых навыков, и они все еще работают над делом. Я не сомневаюсь, что они сыграли ключевую роль", - сказал основатель команды распознавателей, бывший сотрудник полиции Мик Невилл.

По его словам, "супер-распознаватели" могут "узнать лицо, мельком увидев лишь его часть".

Бывший сотрудник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в британском городе Солсбери в начале марта. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России.

Британские СМИ в начале августа сообщали, что власти Великобритании подготовили материалы, чтобы запросить у РФ экстрадицию двух россиян, которых следствие подозревает в совершении химической атаки в Солсбери.

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Тэги: БРИТАНИЯ, СОЛСБЕРИ, РАССЛЕДОВАНИЕ, УЧАСТНИКИ


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