Более 20 талибов и их главарь уничтожены в результате авиаудара на северо-западе Афганистана

На северо-западе Афганистана ликвидирован назначенный радикальным движением "Талибан" "губернатор" провинции Бадгис, сообщил во вторник штаб 209-го корпуса афганской национальной армии "Шахин".

"Кари Аюб, известный как "Ходжи Лоло", и сопровождавшие его боевики были убиты в ходе авианалета на территории уезда Гормач провинции Фарьяб, когда направлялись из Бадгиса на помощь своим сторонникам в уезде Кайсар провинции Фарьяб", - говорится в сообщении.

По данным штаба корпуса, вместе с К.Аюбом были уничтожены мулла Исматулла - главарь талибов в уезде Аб-Камари - и еще 22 боевика.