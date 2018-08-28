Более 20 талибов и их главарь уничтожены в результате авиаудара на северо-западе Афганистана

На северо-западе Афганистана ликвидирован назначенный радикальным движением "Талибан" "губернатор" провинции Бадгис, сообщил во вторник штаб 209-го корпуса афганской национальной армии "Шахин".
"Кари Аюб, известный как "Ходжи Лоло", и сопровождавшие его боевики были убиты в ходе авианалета на территории уезда Гормач провинции Фарьяб, когда направлялись из Бадгиса на помощь своим сторонникам в уезде Кайсар провинции Фарьяб", - говорится в сообщении.
По данным штаба корпуса, вместе с К.Аюбом были уничтожены мулла Исматулла - главарь талибов в уезде Аб-Камари - и еще 22 боевика.
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