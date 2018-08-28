Минтруда и ASAN будут готовить стратегию создания инфраструктуры Центров DOST

Министерство труда и социальной защиты населения и Госагентство ASAN подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между ведомствами.
Документ подписали во вторник в Баку министр труда Сахиль Бабаев и глава ASAN Ульви Мехтиев.
Подписанный документ предусматривает сотрудничество между двумя структурами по подготовке стратегии создания инфраструктуры Агентства и Центров DOST, подготовке кадров, усовершенствованию е-услуг в сфере труда, занятности и социальной защиты, информационных систем, интеграцию посредством портала «электронное правительство» и другое.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 августа подписал указ «О дополнительных мерах по усовершенствованию управления в сфере занятности, труда, социальной защиты и обеспечения населения», в котором предусматривается создание Агентства DOST (Устойчивое и оперативное социальное обеспечение) и Центров DOST.
Ф.Исазаде
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