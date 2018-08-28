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Социум 28.08.2018 11:24

Минтруда и ASAN будут готовить стратегию создания инфраструктуры Центров DOST

Министерство труда и социальной защиты населения и Госагентство ASAN подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между ведомствами.

Документ подписали во вторник в Баку министр труда Сахиль Бабаев и глава ASAN Ульви Мехтиев.

Подписанный документ предусматривает сотрудничество между двумя структурами по подготовке стратегии создания инфраструктуры Агентства и Центров DOST, подготовке кадров, усовершенствованию е-услуг в сфере труда, занятности и социальной защиты, информационных систем, интеграцию посредством портала «электронное правительство» и другое.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 августа подписал указ «О дополнительных мерах по усовершенствованию управления в сфере занятности, труда, социальной защиты и обеспечения населения», в котором предусматривается создание Агентства DOST (Устойчивое и оперативное социальное обеспечение) и Центров DOST.

Ф.Исазаде

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Тэги: МИНТРУДА, ASAN, МЕМОРАНДУМ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]