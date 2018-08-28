В ООН предупредили об опасности распространения вспыхнувшей в Китае африканской лихорадки в соседних государствах

Зафиксированная в Китае вспышка африканской чумы свиней может распространиться в соседние страны, расположенные в юго-восточной Азии и на Корейском полуострове, сообщили во вторник в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

"Географическое распространение вспышки лихорадки в Китае повысило опасения относительно того, что болезнь может попасть в соседние государства юго-восточной Азии и Корейского полуострова, где продажа и потребление свинины находится также на высоком уровне", - приводит агентство "Ассошиэйтед пресс" заявление организации.

По ее данным, за август случаи африканской лихорадки, которую также называют африканской чумой свиней, были зафиксированы в четырех китайских провинциях.

Агентство отмечает, что подобная вирусная лихорадка заразна для свиней и не представляет опасности для человека.

Между тем, как отмечает "Ассошиэйтед пресс", Китай - самый крупный в мире производитель свинины. В надежде остановить распространение вируса китайские власти приняли решение об уничтожили уже более 24 тыс. свиней и ввели строгий карантин.