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Происшествия 28.08.2018 11:33

В Азербайджане 14% преступлений в I полугодии 2018г совершено с наркотиками – Госкомстат

Количество преступлений в Азербайджане, связанных с незаконным распространением наркотических средств и психотропных веществ, в I-ом полугодии 2018 года составило 1,813 тыс., сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

«В январе-июне 2018 года в Азербайджане совершено 12,844 тыс. преступлений, из которых 1,813 тыс. (14,1%) связаны с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ», - отметили в комитете со ссылкой на данные МВД республики.

За отчетный период к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков привлечено 1,227 тыс. человек, 87,2% из которых нигде не работают и не учатся, а 38,4% ранее привлекались к судебной ответственности.

«При этом 0,3% от общего числа лиц, совершивших преступления, являются несовершеннолетними, 7,3% - лицами в возрасте от 18 до 24 лет, 13,3% - в возрасте 25-29 лет, остальные 79,1% - в возрасте 30 лет и старше», - отмечает Госкомстат.

За отчетный период из незаконного оборота в Азербайджане изъято 1,441 тонн наркотиков, в том числе 674,5 кг героина, 508,8 кг марихуаны, 198,9 кг опиума, 44,4 кг гашиша, 15,3 кг других наркотиков и сильнодействующих веществ.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПРЕСТУПЛЕНИЯ, НАРКОТИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]