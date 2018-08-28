В Азербайджане 14% преступлений в I полугодии 2018г совершено с наркотиками – Госкомстат

Количество преступлений в Азербайджане, связанных с незаконным распространением наркотических средств и психотропных веществ, в I-ом полугодии 2018 года составило 1,813 тыс., сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

«В январе-июне 2018 года в Азербайджане совершено 12,844 тыс. преступлений, из которых 1,813 тыс. (14,1%) связаны с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ», - отметили в комитете со ссылкой на данные МВД республики.

За отчетный период к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков привлечено 1,227 тыс. человек, 87,2% из которых нигде не работают и не учатся, а 38,4% ранее привлекались к судебной ответственности.

«При этом 0,3% от общего числа лиц, совершивших преступления, являются несовершеннолетними, 7,3% - лицами в возрасте от 18 до 24 лет, 13,3% - в возрасте 25-29 лет, остальные 79,1% - в возрасте 30 лет и старше», - отмечает Госкомстат.

За отчетный период из незаконного оборота в Азербайджане изъято 1,441 тонн наркотиков, в том числе 674,5 кг героина, 508,8 кг марихуаны, 198,9 кг опиума, 44,4 кг гашиша, 15,3 кг других наркотиков и сильнодействующих веществ.

Б.Рустамбеков