Первый Центр DOST откроется в декабре в Баку – глава Минтруда

Первый Центр DOST планируется открыть в конце декабря 2018 года в Баку, заявил министр труда и соцзащиты населения Сахиль Бабаев.

"Первый Центр DOST планируется открыть в конце декабря в Баку. В центрах будут оказываться 126 услуг в сфере занятности, труда и соцзащиты населения", - сказал С.Бабаев во вторник журналистам, отвечая на вопрос корреспондента агентства "Интерфакс-Азербайджан".

По его словам, Центры будут создаваться при Агентстве DOST (Устойчивое и оперативное социальное обеспечение) и будут функционировать независимо. Само же агентство будет создано при министерстве труда и социальной защиты населения.

Министр подчеркнул, что в настоящее время над созданием таких центров работают 6 рабочих групп. Кроме этого, готовится необходимая документация по созданию Агентства DOST.

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 августа 2018 года распорядился выделить из госбюджета министерству труда и соцзащиты населения 2 млн манатов на проведение дополнительных мер по социальной защите населения.

Согласно распоряжению, эти средства будут направлены на обеспечение деятельности Агентства по устойчивому и оперативному соцобеспечению при Минтруда, создание центров "DOST", проведению мероприятий по улучшению качества услуг, оказываемых населению.

Средства на эти цели будут выделены из Резервного фонда президента Азербайджана в госбюджете на 2018 год.

Ф.Исазаде