Первый Центр DOST откроется в декабре в Баку – глава Минтруда

Первый Центр DOST планируется открыть в конце декабря 2018 года в Баку, заявил министр труда и соцзащиты населения Сахиль Бабаев.
"Первый Центр DOST планируется открыть в конце декабря в Баку. В центрах будут оказываться 126 услуг в сфере занятности, труда и соцзащиты населения", - сказал С.Бабаев во вторник журналистам, отвечая на вопрос корреспондента агентства "Интерфакс-Азербайджан".
По его словам, Центры будут создаваться при Агентстве DOST (Устойчивое и оперативное социальное обеспечение) и будут функционировать независимо. Само же агентство будет создано при министерстве труда и социальной защиты населения.
Министр подчеркнул, что в настоящее время над созданием таких центров работают 6 рабочих групп. Кроме этого, готовится необходимая документация по созданию Агентства DOST.
Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 августа 2018 года распорядился выделить из госбюджета министерству труда и соцзащиты населения 2 млн манатов на проведение дополнительных мер по социальной защите населения.
Согласно распоряжению, эти средства будут направлены на обеспечение деятельности Агентства по устойчивому и оперативному соцобеспечению при Минтруда, создание центров "DOST", проведению мероприятий по улучшению качества услуг, оказываемых населению.
Средства на эти цели будут выделены из Резервного фонда президента Азербайджана в госбюджете на 2018 год.
Ф.Исазаде
Каспшик не зафиксировал нарушений в ходе мониторинга ОБСЕ на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии более 90 раз - Минобороны Азербайджана
Президент Грузии назначил экс-главу правительства Аджарии новым грузинским послом в Азербайджане
Азерэнержи в январе-июле увеличило выработку электроэнергии на 2%
III Банковский Форум пройдет в Баку в середине ноября
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома в Исмайыллы
Президент Алиев выделил около 4 млн манатов на создание мастерской по производству ковров и строительство детсада в Исмаиллах
Президент Алиев выделил около 11 млн манатов на строительство автодороги и жилого здания в Шамахинском районе
20 человек пострадали во время беспорядков в Хемнице
Разведка США ищет доказательства подготовки к использованию сирийскими военными химоружия - СМИ
Начальники генштабов стран ШОС выступают за расширение оборонного партнерства - Герасимов
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Азербайджанские школьники побывали в Астрахани и Волгограде
Азербайджанцы Татарстана и татары Азербайджана почтили память великого татарского поэта Мусы Джалиля
Мурсал Рустамов назначен главным исполнительным директором Caspian Energy Germany
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений