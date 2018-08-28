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Социум 28.08.2018 11:46

Первый Центр DOST откроется в декабре в Баку – глава Минтруда

Первый Центр DOST планируется открыть в конце декабря 2018 года в Баку, заявил министр труда и соцзащиты населения Сахиль Бабаев.

"Первый Центр DOST планируется открыть в конце декабря в Баку. В центрах будут оказываться 126 услуг в сфере занятности, труда и соцзащиты населения", - сказал С.Бабаев во вторник журналистам, отвечая на вопрос корреспондента агентства "Интерфакс-Азербайджан".

По его словам, Центры будут создаваться при Агентстве DOST (Устойчивое и оперативное социальное обеспечение) и будут функционировать независимо. Само же агентство будет создано при министерстве труда и социальной защиты населения.

Министр подчеркнул, что в настоящее время над созданием таких центров работают 6 рабочих групп. Кроме этого, готовится необходимая документация по созданию Агентства DOST.

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 августа 2018 года распорядился выделить из госбюджета министерству труда и соцзащиты населения 2 млн манатов на проведение дополнительных мер по социальной защите населения.

Согласно распоряжению, эти средства будут направлены на обеспечение деятельности Агентства по устойчивому и оперативному соцобеспечению при Минтруда, создание центров "DOST", проведению мероприятий по улучшению качества услуг, оказываемых населению.

Средства на эти цели будут выделены из Резервного фонда президента Азербайджана в госбюджете на 2018 год.

Ф.Исазаде

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Тэги: DOST, ЦЕНТР, ОТКРЫТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]