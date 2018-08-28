Рябков обсудит в среду с замглавы МИД Японии ситуацию в Северо-Восточной Азии, включая тему ПРО

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что 29 августа проведёт встречу в Москве с коллегой из Японии Такэо Мори.
"Да, такая встреча будет", - сказал С.Рябков во вторник журналистам в Москве.
"Мы продолжим обсуждение профильных вопросов с особым упором и уделяя особое внимание тем известным проблемам, которые вызывают у нас озабоченность, в плане развития обстановки в Северо-Восточной Азии, включая некоторые аспекты деятельности наших японских коллег в сфере ПРО", - сообщил С.Рябков.
Замминистра напомнил, что в июле был в Токио, где проводил регулярный раунд по стратегической стабильности. "Сейчас коллега приехал сюда в рамках договоренностей, которые были достигнуты министрами иностранных дел и обороны в формате "2+2". Это свидетельство интенсификации нашего диалога с Японией", - отметил С.Рябков.
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