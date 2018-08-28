Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9846 RUR   0.0252 GBR   2.1891 TRY   0.2747

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.72 Brent   75.82

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 31° Завтра 21° 31° 30 Авг 21° 30° 31 Авг 21° 29°

Дальнее зарубежье 28.08.2018 13:11

Рябков обсудит в среду с замглавы МИД Японии ситуацию в Северо-Восточной Азии, включая тему ПРО

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что 29 августа проведёт встречу в Москве с коллегой из Японии Такэо Мори.

"Да, такая встреча будет", - сказал С.Рябков во вторник журналистам в Москве.

"Мы продолжим обсуждение профильных вопросов с особым упором и уделяя особое внимание тем известным проблемам, которые вызывают у нас озабоченность, в плане развития обстановки в Северо-Восточной Азии, включая некоторые аспекты деятельности наших японских коллег в сфере ПРО", - сообщил С.Рябков.

Замминистра напомнил, что в июле был в Токио, где проводил регулярный раунд по стратегической стабильности. "Сейчас коллега приехал сюда в рамках договоренностей, которые были достигнуты министрами иностранных дел и обороны в формате "2+2". Это свидетельство интенсификации нашего диалога с Японией", - отметил С.Рябков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЯПОНИЯ, МИД, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Россия и Япония будут укреплять связи в военно-морской области - Шойгу Токио и Москва будут взаимодействовать для достижения денуклеаризации КНДР - министр обороны Японии Лавров: лидеры РФ и Японии встретятся во Владивостоке в первой декаде сентября Для Москвы развитие отношений с Японией, в том числе в сфере безопасности имеет особое значение - Лавров Абэ мечтает о выходе в финал ЧМ по футболу команд России и Японии Путин и Абэ откроют перекрестный год России и Японии 26 мая в Большом театре

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]