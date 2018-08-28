Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9846 RUR   0.0252 GBR   2.1891 TRY   0.2747

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.72 Brent   75.82

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 31° Завтра 21° 31° 30 Авг 21° 30° 31 Авг 21° 29°

СНГ 28.08.2018 13:32

Путин требует справедливых и взвешенных решений по пенсионной реформе

Президент РФ Владимир Путин заявил, что все решения, связанные с изменениями пенсионного законодательства, должны быть справедливыми и взвешенными, поскольку касаются судеб миллионов людей.

"Прошу не забывать, что все наши решения будут касаться судеб миллионов людей, поэтому должны быть справедливыми", - сказал В.Путин во вторник на совещании по социально-экономическим вопросам в Омске.

"К этим вопросам нужно подходить неформально, взвешенно и осторожно", - подчеркнул глава государства.

По его словам, "нужно иметь в виду разные жизненные ситуации, с которыми сталкиваются люди".

"Именно такое человеческое измерение должно присутствовать в предлагаемых нормах законопроекта (о пенсионной реформе)", - отметил В.Путин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПЕНСИИ, РЕФОРМА, ПУТИН


Похожие новости


Пенсии россиян вырастут за счет повышения пенсионного возраста, это не потребует бюджетных вложений - глава ПФР Москва и Баку обсуждают договор о пенсионном обеспечении Путин подписал указ о размере доплат к пенсиям для нацгвардейцев Баку и Москва подпишут соглашения по регулированию вопросов пенсионного обеспечения и в сфере трудовой миграции – глава Минтруда Азербайджана Зюганов предлагает властям искать деньги не у пенсионеров, а в «карманах олигархии» Минфин предлагает создать на 2015 г. антикризисный резерв более 100 млрд руб. - Силуанов

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]