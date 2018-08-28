Путин требует справедливых и взвешенных решений по пенсионной реформе

Президент РФ Владимир Путин заявил, что все решения, связанные с изменениями пенсионного законодательства, должны быть справедливыми и взвешенными, поскольку касаются судеб миллионов людей.

"Прошу не забывать, что все наши решения будут касаться судеб миллионов людей, поэтому должны быть справедливыми", - сказал В.Путин во вторник на совещании по социально-экономическим вопросам в Омске.

"К этим вопросам нужно подходить неформально, взвешенно и осторожно", - подчеркнул глава государства.

По его словам, "нужно иметь в виду разные жизненные ситуации, с которыми сталкиваются люди".

"Именно такое человеческое измерение должно присутствовать в предлагаемых нормах законопроекта (о пенсионной реформе)", - отметил В.Путин.