Путин требует справедливых и взвешенных решений по пенсионной реформе

Президент РФ Владимир Путин заявил, что все решения, связанные с изменениями пенсионного законодательства, должны быть справедливыми и взвешенными, поскольку касаются судеб миллионов людей.
"Прошу не забывать, что все наши решения будут касаться судеб миллионов людей, поэтому должны быть справедливыми", - сказал В.Путин во вторник на совещании по социально-экономическим вопросам в Омске.
"К этим вопросам нужно подходить неформально, взвешенно и осторожно", - подчеркнул глава государства.
По его словам, "нужно иметь в виду разные жизненные ситуации, с которыми сталкиваются люди".
"Именно такое человеческое измерение должно присутствовать в предлагаемых нормах законопроекта (о пенсионной реформе)", - отметил В.Путин.
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