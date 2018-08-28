Шойгу: созданы возможности для возвращения в Сирию около 1 млн беженцев

Жилье и инфраструктура, восстановленные в Сирии, позволяют вернуться около 1 млн. беженцев, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с журналистами.
По его словам, только на территории Иордании и Ливана более 1,5 млн беженцев. "За время, когда постепенно начали освобождаться города и населённые пункты, вернулось домой уже больше миллиона человек с 2015 года... И сейчас созданы все возможности для возвращения около 1 млн беженцев", - сказал С.Шойгу, в очередной раз призвав мировое сообщество принять участие в социально-экономическом восстановлении страны.
Министр также выразил удивление поведением отдельных зарубежных политиков в отношении возращения беженцев. По словам министра, обстановка в Сирии с каждым днем все больше стабилизируется, а условий выдвигается все больше.
По словам С.Шойгу, уговаривать кого-то, "особенно руководство тех или иных структур в Европе, никто не собирается". "Если вы видите, что у вас есть проблема, примите участие в восстановлении. Если вы считаете, что они пока могут остаться, то тогда надо говорить всю правду - не надо лукавить и придумывать поводы", - подчеркнул министр.
Он отметил, что большинство территории Сирии уже освобождены от террористов. "Идет огромная работа по восстановлению инфраструктуры, восстановлению транспортных магистралей, пунктов пропуска для того, чтобы Сирия начала принимать беженцев", - заявил С.Шойгу.
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