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СНГ 28.08.2018 13:43

Шойгу: созданы возможности для возвращения в Сирию около 1 млн беженцев

Жилье и инфраструктура, восстановленные в Сирии, позволяют вернуться около 1 млн. беженцев, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с журналистами.

По его словам, только на территории Иордании и Ливана более 1,5 млн беженцев. "За время, когда постепенно начали освобождаться города и населённые пункты, вернулось домой уже больше миллиона человек с 2015 года... И сейчас созданы все возможности для возвращения около 1 млн беженцев", - сказал С.Шойгу, в очередной раз призвав мировое сообщество принять участие в социально-экономическом восстановлении страны.

Министр также выразил удивление поведением отдельных зарубежных политиков в отношении возращения беженцев. По словам министра, обстановка в Сирии с каждым днем все больше стабилизируется, а условий выдвигается все больше.

По словам С.Шойгу, уговаривать кого-то, "особенно руководство тех или иных структур в Европе, никто не собирается". "Если вы видите, что у вас есть проблема, примите участие в восстановлении. Если вы считаете, что они пока могут остаться, то тогда надо говорить всю правду - не надо лукавить и придумывать поводы", - подчеркнул министр.

Он отметил, что большинство территории Сирии уже освобождены от террористов. "Идет огромная работа по восстановлению инфраструктуры, восстановлению транспортных магистралей, пунктов пропуска для того, чтобы Сирия начала принимать беженцев", - заявил С.Шойгу.

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Тэги: РОССИЯ, ШОЙГУ, СИРИЯ, БЕЖЕНЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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